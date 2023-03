Juventus niespodziewanie wygrał hit kolejki w Serie A. Turyńczycy ograli w Mediolanie Inter 1:0 i są coraz bliżej miejsca dającego awans do Ligi Mistrzów.

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus zwyciężył w derbach Włoch

Turyńczycy pokonali w Mediolanie Inter 1:0

Udane zawody rozegrał Wojciech Szczęsny

Juventus górą w hicie kolejki na San Siro

Faworyzowany Inter mógł rozpocząć bitwę z Juventusem od mocnego akcentu w postaci gola. Korzystny wynik turyńczykom utrzymał Wojciech Szczęsny, który zaliczył dwie skuteczne interwencje. Inter napierał na rywala, ale to przyjezdni objęli prowadzenie w 23. minucie. Adrien Rabiot podał do Filipa Kosticia, a ten przymierzył precyzyjnie w prawy róg bramki. Juventus do przerwy wygrywał 1:0.

Po zmianie stron nie oglądaliśmy już takiej dysproporcji w liczbie oddanych strzałów. Inter wciąż nie potrafił pokonać dobrze dysponowanego Szczęsny. Z drugiej strony Juventus nie prezentował się wybitnie i koncentrował się przede wszystkim na tym, aby gola nie stracić. To się finalnie udało. Juventus ma siedem punktów mniej, niż Milan, który aktualnie jest na pozycji dającej awans do Ligi Mistrzów. Inter to zaś trzeci zespół tabeli.