Inter dogadany z gwiazdą. Odrzucił ofertę Manchesteru City

Na zdjęciu: Nicolo Barella

Inter dopiął swego i zatrzyma Barellę

Piłkarza chciał pozyskać Manchester City

Strony dogadały się w sprawie kontraktu

Barella zostanie w Serie A

Jak donosi La Gazzetta dello Sport, zawodnik zwiąże się z klubem umową ważną do lata 2029 roku. Otrzyma przy okazji znaczącą podwyżkę. Mówi się o tym, że Nicolo Barella będzie zarabiać rocznie 7 milionów euro. To o milion więcej niż obecnie.

Mediolańczycy mają powody do satysfakcji. O tego piłkarza zabiegał bowiem sam Manchester City, a w sprawę zaangażowany był menedżer Pep Guardiola. Barella jasno zadeklarował jednak, że dobrze mu we Włoszech i że nie przeniesie się do Premier League.

W tym sezonie Barella jest kluczową postacią w ekipie Simone Inzaghiego. W 31 meczach zdobył dwa gole i zanotował 5 asyst.

