Insigne nie zgodził się na obniżkę zarobków w Napoli

Lorenzo Insigne według ostatnich doniesień nie wyraził zgody na obniżenie swoich zarobków w SSC Napoli. Reprezentant Włoch ma kontrakt ważny z klubem ze Stadio Diego Armando Maradony do końca czerwca 2022 roku. Ostatnio pojawiły się natomiast głosy, że 30-latek znalazł się na celowniku FC Barcelony.

Lorenzo Insigne i jego przyszłość w Napoli znajduje się pod znakiem zapytania

Włoski zawodnik znalazł się w podobnym położeniu, co w minionym roku Arkadiusz Milik

Rynkowa wartość reprezentanta Włoch wynosi 48 milionów euro

Barcelona zainteresowana Insigne

Lorenzo Insigne to jedna z jaśniejszych postaci Squadra Azzurra a trwający Euro 2020. CalcioMercato.com oraz Tuttosport podał natomiast informacje, że sternicy Napoli chcieli mu zapewnić pensję niższą niż obecne 4,5 miliona euro rocznie.

W związku z powyższym przyszłość Insigne we włoskim klubie stoi pod znakiem zapytania. Tym bardziej że władze Azzurrich nie będą chcieli dopuścić do tego, aby kapitan rozstał się z klubem na zasadzie wolnego transferu.

Ciekawe jest to, że w podobne sytuacji rok temu znajdował się Arkadiusz Milik. Reprezentant Polski nie zgodził się na przedłużenie umowy z klubem z Neapolu. Następstwem takiego obrotu wydarzeń było to, że zawodnik nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Mistrzów.

Milik ostatecznie zmienił klub w styczniu tego roku, dołączając na wypożyczenie do Olympique Marsylia. Insigne natomiast w ostatniej kampanii zliczył dwucyfrową liczbę zdobytych bramek i asyst. Strzelił 19 goli, a ponadto zaliczył 11 kluczowych podań.

