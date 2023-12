Imago / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Houssem Aouar

Aouar nie zagra przez kilka tygodni

AS Roma w ostatnim czasie ma powody do zmartwień. Najpierw do grona kontuzjowanych piłkarzy dołączył Paulo Dybala, który opuścił boisko w meczu z Fiorentiną po 24 minutach. Teraz z gry wypadł Houssem Aouar, który nie wyszedł na drugą połowę spotkania z Sheriffem Tiraspol. Według doniesień z włoskiej prasy pomocnik ma za sobą badania, które wykazały uszkodzenie przywodziciela w lewym udzie. Klub nie poinformował jeszcze, jak długo Algierczyk będzie pauzował. W przypadku takich kontuzji czas powrotu do zdrowia zajmuje kilka tygodni.

Aouar trafił do Rzymu przed sezonem na zasadzie wolnego transferu. Reprezentant Algierii nie spełnia jak na razie pokładanych w nim nadziei. Do tej pory rozegrał 15 spotkań, w których strzelił 2 bramki.

Z dobrych informacji dla Jose Mourinho to do gry wracają Leonardo Spinazzola oraz Gianluca Mancini. Do dyspozycji Portugalczyka będzie także Sardar Azmoun, który tak jak Aouar opuścił boisko w meczu z Fiorentiną.