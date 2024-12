Real Madryt wydał komunikat. Złe wieści ws. Kyliana Mbappe

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt potwierdza. Kylian Mbappe kontuzjowany

Real Madryt potwierdził, że dzisiejsze badania medyczne zdiagnozowały u Kyliana Mbappe uraz uda w lewej nodze. Do kontuzji doszło podczas emocjonującego meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie, który zakończył się zwycięstwem Królewskich 3:2. Uraz francuskiego napastnika rzucił cień na sukces zespołu, bo to przecież on otworzył wynik spotkania.

WIDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Dziennikarz Arancha Rodriguez, związany z Deportes Cope, ujawnił, że przewidywana nieobecność Mbappe wyniesie dziesięć dni. W tym czasie zawodnik przejdzie rehabilitację, aby jak najszybciej powrócić do pełnej sprawności. Planowany powrót ma mieć miejsce w spotkaniu z Sevillą, co oznacza, że Francuza zabraknie w nadchodzącym finale Intercontinental Cup oraz najbliższym spotkaniu La Liga z Rayo Vallecano.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt szykuje się do Intercontinental Cup

18 grudnia Real Madryt zagra w finale Pucharu Interkontynentalnego, który zastąpił w tym terminie Klubowe Mistrzostwa Świata. Królewscy jako mistrzowie Europy uzyskali automatyczną kwalifikację do decydującego meczu. Los Blancos zmierzą się z jedną z trzech ekip: Botofago, Al Ahly lub Pachucą. Są to mistrzowie Ameryki Południowej, Afryki oraz strefy CONCACAF.