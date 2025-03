Gian Piero Gasperini od 2016 roku odpowiada za wyniki Atalanty. Współpraca najprawdopodobniej dobiegnie końca po sezonie. Włoski trener jest kuszony przez AS Romę - informuje Sky Italia.

fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

AS Roma nowym klubem Gasperiniego?

Gian Piero Gasperini cieszy się wielkim uznaniem w Serie A. Od 2016 roku zasiada na ławce Atalanty. Na przestrzeni lat kompletnie przebudował swój zespół i uczynił go jednym z najlepszych w kraju. Pod jego wodzą klub z Bergamo wystąpił w aż czterech edycjach Ligi Mistrzów, a w poprzednim sezonie triumfował w Lidze Europy. Aktualnie liczy się również w walce o mistrzostwo Włoch, tracąc sześć punktów do liderującego w tabeli Interu Mediolan.

W szeregach Atalanty wyraźnie się coś jednak popsuło po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Krajowe media donoszą, że popadł on w konflikt z władzami klubu, a rozstanie jest bardzo prawdopodobnym rozwiązaniem. Umowa Gasperiniego obowiązuje do czerwca 2025 roku i nic w tej chwili nie wskazuje na to, aby miała zostać przedłużona.

Zobacz również: Program Polak+ w Interze Mediolan

Na takie rozwiązanie liczą inne włoskie ekipy, które są zainteresowane współpracą z 67-latkiem. Sky Italia wyróżnia w tym temacie AS Romę, która po niedawnych zawirowaniach na ławce kończy sezon pod wodzą Claudio Ranieriego. Chce natomiast znaleźć szkoleniowca, który będzie opcją na dłużej.

Rzymianie faktycznie mają zabiegać o Gasperiniego. Przedstawili mu konkretny plan, który zapewnia komfortowe warunki pracy. Trener nie będzie na początku rozliczany z wyników, więc może spokojnie budować drużynę na lata, tak jak zrobił to w Atalancie.

Gasperini jeszcze nie odpowiedział, natomiast nigdy nie ukrywał swojej sympatii do AS Romy.