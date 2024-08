Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dybala wybrał Romę zamiast milionów

Od kilku dni trwały intensywne spekulacje, które łączyły Paulo Dybalę z odejściem z AS Romy. Argentyński piłkarz miał trafić do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie do ekipy Al Qadsiah. Wszystko wskazywało na to, że wkrótce gwiazda zespołu z Wiecznego Miasta przeniesie się na Półwysep Arabski i tam – za wielomilionową podwyżkę – będzie kontynuować swoją karierę.

Okazuje się jednak, że nic z tego. Dzisiaj wieczorem Fabrizio Romano przekazał sensacyjne wieści, że 30-latek zdecydował się pozostać w ekipie AS Romy i tym samym zrezygnować z wielkich apanaży. Saudyjczycy oferowali ofensywnemu pomocnikowi z Wiecznego Miasta aż 75 milionów euro za trzy lata gry. To wręcz kosmos. Ten jednak podjął decyzję, że woli dalej przywdziewać barwy Romy i rozwijać swoją karierę na Starym Kontynencie.

Paulo Dybala związany z AS Romą jest od 2022 roku, kiedy to przeszedł do niej z Juventusu Turyn. W 78 występach dla ekipy ze Stadio Olimpico zdobył aż 34 bramki i zanotował 18 asyst. Bez cienia wątpliwości jest najważniejszą postacią w układance trenera Daniele De Rossiego. Umowa reprezentanta Argentyny z klubem z Włoch wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku. “Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.

