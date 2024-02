IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Stefano Pioli

SSC Napoli myśli już o nowym sezonie

W tym celu działacze kluby zaczęli rozglądać się za nowym trenerem

Na celowniku “Azzurrich” znaleźli się Ivan Jurić oraz Stefano Pioli

Stefano Pioli i Ivan Jurić na oku Napoli

Z informacji przekazanych przez portal “La Reppublica” dowiadujemy się, że władze Napoli już myślą o nowym sezonie. Obecna kampania w wykonaniu mistrzów Włoch jest już praktycznie spisana na straty. W tym celu działacze klubu zaczęli rozglądać się za nowym trenerem, którzy otworzy nowy rozdział w historii drużyny.

Włoscy dziennikarze zdradzili, że jednym ze szkoleniowców, który trafił na celownik Napoli jest Stefano Pioli. 58-letni trener obecnie prowadzi Milan. Jednak co jakiś czas dobiegają do nas informacje, że będzie to jego ostatni rok w Mediolanie. Przyszłość Piolego będzie zależna wyłącznie od tego, jakie miejsce zajmą “Rossoneri” na koniec sezonu Serie A, a także jak daleko zajdą w Lidze Europy.

Drugim szkoleniowcem, który znajduje się w orbicie zainteresowań Napoli jest Ivan Jurić. Chorwat prawdopodobnie opuści Torino wraz z końcem sezonu. Jakiś czas temu trener postawił sobie za cel awans z “Granatą” do europejskich pucharów. W przypadku niepowodzenia, zapowiedział już odejście z klubu. Zatrudnienie Juricia w Neapolu jest jednak bardziej prawdopodobnie od Piolego.

Sprawdź także: Napoli straci fortunę. Wszystko przez złą formę w obecnych rozgrywkach