Prezydent Napoli, Aurelio De Laurentiis, ma prawdziwy powód do niepokoju, ponieważ wygląda na to, że klub straci ponad 100 milionów euro potencjalnych przychodów. Wszystko przez fatalną formę prezentowaną w obecnych rozgrywkach.

IMAGO / Cesare Purini Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Napoli znajduje się dopiero na dziewiątym miejscu w tabeli Serie A

Azzurri mogą nie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata

Klub ryzykuje stratę ponad 100 mln euro potencjalnych przychodów

Widmo gigantycznych strat przed Napoli

Napoli po zdobyciu tytułu mistrza Włoch w poprzedniej kampanii, obecnie ma liczne problemy sportowe. W ich wyniku pracę straciło już dwóch szkoleniowców, a niedawno na ratunek przybył selekcjoner reprezentacji Słowacja Francesco Calzona, który będzie prowadził zespół do końca sezonu.

Napoli po raz kolejny nie odniosło zwycięstwa w Serie A w niedzielnym starciu z Cagliari, remisując z drużyną Claudio Ranieriego 1:1. Zespół zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w ligowej tabeli, ze stratą 11 punktów do czwartej Bolonii.

Jak wylicza Corriere dello Sport, Napoli jest obecnie na dobrej drodze, aby nie zakwalifikować się zarówno do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, jak i nowego formatu Klubowych Mistrzostw Świata. Jeśli rzeczywiście tak się stanie to klub straci ponad 100 milionów euro, na co składają się premie za awans czy przychody z praw telewizyjnych. Dodatkowo klub straci pod kątem marketingowym i wizerunkowym opuszczając dwa tak prestiżowe turnieje.

