IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Olivier Giroud

Decydująca druga połowa sezonu dla Girouda w Milanie

Kontrakt Francuza wygasa w czerwcu 2024 roku

Możliwy transfer do MLS latem

Giroud i Milan zdecydują na koniec sezonu

Kontrakt Girouda z Milanem kończy się w czerwcu 2024 roku, ale strony jeszcze nie dyskutowały o nowej umowie. Pojawiają się doniesienia, że były napastnik Chelsea i Arsenalu może przenieść się do MLS latem.

– Wierzę, że druga część sezonu będzie decydująca. Olivier czuje się dobrze w Milanie, ale musi również wziąć pod uwagę swoją rodzinę. Zrezygnował z pieniędzy w Arabii Saudyjskiej, ponieważ to nie jest jego priorytet. Obecnie ma ważny kontraktu tutaj i zrobi wszystko, by dokończyć sezon jak najlepiej. Trudno jednak przewidzieć, co przyniesie przyszłość – przyznał Morabito.

Giroud jest najlepszym strzelcem Milanu w tym sezonie mając na swoim koncie 12 bramek i dziewięć asyst w 27 występach we wszystkich rozgrywkach.

