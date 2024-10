Dawidowicz kontuzjowany. Opuści kolejne mecze reprezentacji Polski?!

Paweł Dawidowicz podczas meczu z Chorwacją nabawił się urazu i jak poinformował w komunikacie jego klub, doszło do urazu mięśnia prostego w udzie. Tego typu kontuzja może spowodować kilka tygodni przerwy.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Dawidowicz kontuzjowany. Uraz może go wykluczyć na kilka tygodni

Paweł Dawidowicz podczas zakończonego przed momentem zgrupowania reprezentacji Polski był jednym z największych rozczarowań wśród kadrowiczów. Środkowy obrońca bardzo słabo zaprezentował się w obu meczach – z Portugalią oraz przeciwko Chorwacji – to właśnie szczególnie przeciwko tym drugim jego gra była w opinii wielu po prostu tragiczna. Dlatego też zszedł on z boiska jeszcze przed przerwą. Pierwsze informacje mówiły o tym, że być może doszło do jakiegoś urazu, brakowało jednak konkretów.

Te wieści – niestety dla obrońcy reprezentacji Polski oraz Hellasu Verona – się potwierdziły. Jak poinformował klub z Serie A w oficjalnym komunikacie, w przypadku Dawidowicza doszło do urazu mięśnia prostego w udzie. To kontuzja z gatunku tych poważniejszych, bowiem może okazać się, że powrót do gry będzie trwał kilka tygodni.

Klub z Włoch nie podał konkretnego ujęcia czasowego, w którym obrońca będzie wykluczony z gry, ale wiadomo, że w najbliższym czasie ma on przejść szczegółowe badania, które określą pauzę Polaka. Może się jednak okazać, że za miesiąc Dawidowicza zabraknie na liście powołanych na mecze z Portugalia oraz Szkocją w Lidze Narodów właśnie ze względu na stan zdrowia, a nie słabą formę i grę w narodowych barwach.

