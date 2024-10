Konrad Świerad / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Spytaliśmy w PZPN o najnowsze doniesienia ws. bojkotu kibiców Wisły Kraków

Jedną z odpowiedzi można odczytać jako radę dla krakowskiego klubu

“Podobnie jak w przypadku opinii policji, PZPN nie prowadzi prewencyjnej weryfikacji informacji o pracach remontowych podanych przez kluby. Sprawdzanie tych informacji może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy klub gości zgłosi formalny sprzeciw i kwestionuje zasadność odmowy wpuszczenia kibiców na stadion. W takim przypadku PZPN może podjąć działania nadzorujące w celu oceny czy decyzja klubu gospodarza była uzasadniona” – informuje nas związek

Bojkotowanie kibiców Wisły Kraków

Bojkotowanie kibiców Wisły Kraków trwa już dłużej niż rok. Na łamach Goal.pl wielokrotnie opisywaliśmy tę sprawę wraz z powodami – na przykład w tym miejscu oraz pod tym linkiem. Od tego czasu niewiele się zmieniło, choć wydaje się, że kluby posuwają się do coraz większej bezczelności w swoich uzasadnieniach.

Okazuje się, że niektóre kluby powoływały się na opinię policji, mimo iż policja później zaprzeczała, by wydała negatywną. Tak było w przypadku Kotwicy Kołobrzeg, która ostatecznie po interwencji zaprzyjaźnionych kibiców Pogoni Szczecin wpuściła fanów Wisły na swój stadion, choć wcześniej nie miała zamiaru. Tak było także w przypadku Pogoni Siedlce, która najpierw zasłaniała się naprawą monitoringu i kołowrotków, by później powołać się na opinię policji. Jak jednak informowała później policja w Siedlcach, “decyzja o nie przyjmowaniu zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków, została podjęta samodzielnie przez organizatora tj. MKP Pogoń Siedlce, a nie przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach”.

PZPN odpowiada na nasze pytania

Zwróciliśmy się więc do PZPN z pytaniem, jak ze strony związku wygląda sprawdzanie wniosków klubów w tej sprawie pod kątem prawdziwości dołączonej opinii policji.

“W odniesieniu do meczów Kotwica Kołobrzeg – Wisła Kraków oraz Pogoń Siedlce – Wisła Kraków informujemy, że w przypadku meczu w Kołobrzegu, kibice gości ostatecznie zostali wpuszczeni na stadion. Natomiast wniosek dotyczący meczu w Siedlcach wpłynął do PZPN i będzie rozpatrywany zgodnie z obowiązującymi procedurami. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie w oparciu o uchwałę nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 roku, a także na podstawie dostępnych informacji i analizy. PZPN pełni funkcję nadzorującą, a nie prewencyjną w kwestii rozgrywek szczebla centralnego. Z uwagi na dużą liczbę spotkań w tygodniu (kilkadziesiąt), sprawdzanie wniosków klubów, w tym prawdziwości opinii policji, odbywa się dopiero po złożeniu formalnego wniosku przez klub gości kwestionujący zasadność decyzji gospodarza. PZPN nie prowadzi prewencyjnej weryfikacji opinii policji złożonych przez kluby w momencie podejmowania decyzji o niewpuszczeniu kibiców gości”.

Podobnie brzmi odpowiedź związku na pytanie o sprawdzanie, czy uniemożliwiający wpuszczenie kibiców gości remont na sektorze przyjezdnych jest faktem, czy wygodną podkładką pod decyzję o braku zgody na wejście fanów Wisły.

“Podobnie jak w przypadku opinii policji, PZPN nie prowadzi prewencyjnej weryfikacji informacji o pracach remontowych podanych przez kluby. Sprawdzanie tych informacji może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy klub gości zgłosi formalny sprzeciw i kwestionuje zasadność odmowy wpuszczenia kibiców na stadion. W takim przypadku PZPN może podjąć działania nadzorujące w celu oceny czy decyzja klubu gospodarza była uzasadniona” – informuje nas PZPN.

Z informacji uzyskanych od Jarosława Królewskiego wiemy, że Wisła zwróciła się do PZPN z prośbą o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Pogoni Siedlce. Wcześniej też prowadziła ze związkiem korespondencję, w której zaznaczała problem fikcyjnych zdarzeń remontowych. Bez efektu.

W PZPN spytaliśmy także o to, czy kluby powołujące się na nieistniejącą opinię policji zostaną ukarane. Odpowiedź PZPN: “Kluby piłkarskie, zarówno gospodarze, jak i goście, nierealizujące postanowień Uchwały PZPN w sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek szczebla centralnego, mogą podlegać regulaminowym karom dyscyplinarnym”.

Przypływ szczerości władz Wisły Płock

Według najnowszych decyzji ogłaszanych przez kluby Betclic 1. ligi, zorganizowana grupa kibiców Wisły Kraków nie obejrzy z trybun meczów z Wisłą Płock i Górnikiem Łęczna. Ciekawa jest zwłaszcza decyzja Wisły Płock, nieoparta ani na remoncie stadionu, ani opinii policji. Tak przynajmniej wynika ze słów prezesa Nafciarzy, Piotra Sadczuka, który na platformie X zabrał głos w sprawie:

“Miałem tego nie komentować ale po prostu się nie da. Po pierwsze to nie jest na X – poważne tematy załatwia się poważnie. Po drugie – podpowiadam – ta sprawa jest do załatwienia w samym Krakowie, wśród kibiców Wisły Kraków, a raczej niewielkiej grupy. Myślę, że PZPN i wszystkie kluby oczekują dobrego gestu z Waszej strony, by zakończyć bojkot. To pierwszy krok, który należy do Wisły Kraków. Bez tego nie ruszymy. Wszyscy chcemy normalności. Nie wpuszczanie kibiców na mecze to nic przyjemnego. I przenieśmy te dyskusje poza X” – napisał Sadczuk w odpowiedzi do Jarosława Królewskiego.

Spytaliśmy zatem w centrali, jakie jest stanowisko PZPN, gdy prawdziwe powody odmowy sprzedaży biletów kibicom gości sprowadzają się do tego, że Wisła Kraków musi problem ze swoimi kibicami rozwiązać sama (ten powód w żaden sposób nie wpisuje się w uchwałę nr II/85 z 20.02.2013)? Co ciekawe, PZPN odpowiedział, że do związku na razie nie wpłynął żaden formalny wniosek dotyczący tej sprawy. “PZPN, zgodnie ze swoimi kompetencjami, działa na podstawie oficjalnych zgłoszeń klubów, dlatego nie będziemy się odnosić do wypowiedzi medialnych ani nieoficjalnych komentarzy pojawiających się w przestrzeni publicznej”.

Będziemy przyglądać się rozwojowi sprawy.