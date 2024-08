Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński wraca do zdrowia, kiedy zadebiutuje w nowych barwach?

Piotr Zieliński tego lata dołączył do Interu Mediolan po okresie intensywnych spekulacji i ostatecznie zamknął temat odejście z SSC Napoli. Kilka tygodni temu został oficjalnie zaprezentowany w nowej koszulce i rozpoczął przygotowania z zespołem podczas, których spisywał się całkiem dobrze. Reprezentant Polski do Nerazzurrich przeniósł się na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu kontraktu z ekipą z Neapolu. Pod Wezuwiuszem rozegrał w sumie 364 spotkań, gdzie zdobył 51 bramek i zaliczył 46 asyst.

Niemniej wiele wskazuje na to, że oficjalny debiut Zielińskiego w pierwszym składzie Interu nastąpi z przynajmniej lekkim opóźnieniem. Wszystko przez fakt, że podczas jednego ze sparingów Polak nabawił się kontuzji mięśnia uda. Początkowo mówiło się, że może on wypaść nawet na kilka tygodni i opuścić kilka pierwszych kolejek Serie A, ale teraz okazuje się, że rokowania się nieco lepsze i być może wróci, a co za tym idzie wróci do dyspozycji szkoleniowca szybciej, niż zakładano pierwotnie.

Jak przekazało “Sky Sports”, Piotr Zieliński trenuje już indywidualnie po naciągnięciu mięśnia. Niemniej nie będzie dostępny na weekendowy mecz 1. kolejki ligi włoskiej, w którym Inter Mediolan zmierzy się z Genoą. Być może wróci już jednak na spotkanie z Lecce, a później Atalantą Bergamo.

