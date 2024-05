Atalanta zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zatrzymać Gian Piero Gasperiniego. Prezydent La Dei spotka się z Włochem, aby omówić przedłużenie kontraktu do 2026 roku - informuje Matteo Moretto.

Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gasperini dostanie kontrakt do 2026 roku z opcją przedłużenia o rok

Atalanta w środę zapisała się na kartach historii europejskiego futbolu. La Dea po raz pierwszy odniosła triumf w rozgrywkach Ligi Europy, pokonując w finale (3:0) niepokonany do tego meczu Bayer Leverkusen. Bohaterem spotkania był Ademola Lookman, który jako pierwszy piłkarz w historii zdobył hat-tricka w finałowym starciu tych rozgrywek.

Wspaniały wieczór w środę przeżywał Gian Piero Gasperini. Dla doświadczonego włoskiego trenera było to pierwsze trofeum w trenerskiej karierze. Wcześniej trzykrotnie przegrał z Atalantą finał Pucharu Włoch. W ostatnich miesiącach było głośno o ewentualnym przejściu 66-latka z Bergamo do Napoli, gdzie miałby rozpocząć pracę z byłym mistrzem Włoch. Jednak prezydent La Dei nie wyobraża sobie rozstania ze szkoleniowce. Jak poinformował dziennikarz Matteo Moretto w piątek dojdzie do spotkania ws. przedłużenia umowy.

Włoski dziennikarz informuje, że Gasperini może liczyć na umowę do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o dodatkowy rok. Obecny kontrakt trenera z Atalantą obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Jak zaznacza Matteo Moretto ostateczna decyzja ws. przyszłości będzie należeć tylko i wyłącznie do Gian Piero Gasperiniego.

Atalanta w Serie A na kolejkę przed końcem zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 66 punktów. La Dea wciąż ma szanse, aby zakończyć sezon w TOP3. W przyszłym roku zespół z Bergamo powróci do gry w Lidze Mistrzów. Awans do rozgrywek wywalczył dzięki świetnej postawie w lidze oraz zwycięstwu w Lidze Europy.