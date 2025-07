Barcelona wybrała skrzydłowego? Jednak nie Rashford ani Diaz

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wybiera między Lookmanem a Rashfordem

W Barcelonie trwa dyskusja, kto powinien wzmocnić pozycję lewego skrzydłowego. Choć priorytetem dla Deco i Hansiego Flicka wciąż ma być Marcus Rashford, w klubie coraz głośniej mówi się o Ademoli Lookmanie jako bardziej realistycznej i rozsądnej opcji. Napastnik Atalanty zyskuje poparcie dzięki swojej formie, wszechstronności i niższej kwocie transferu. Zwolennicy Nigeryjczyka uważają, że jest także bardziej pracowity w defensywie.

Lookman, w przeciwieństwie do Rashforda, ma stabilną i regularną formę. Anglik przed wypożyczeniem do Aston Villi miał ciężki okres w Manchesterze United. Skrzydłowy włoskiego zespołu jest także tańszą opcją. Atalanta jest otwarta na negocjacje, a Czerwone Diabły oczekują za Rashforda 48 milionów euro i wykluczają możliwość wypożyczenia swojego zawodnika.

Jak sugeruje „El Nacional” Nigeryjczyk chętnie dołączyłby do Blaugrany. Z kolei angielski napastnik czeka na możliwość wypożyczenia, co komplikuje negocjacje. Niektórzy w klubie uważają, że jego pozyskanie może być ryzykiem ze względu na nieregularność i wątpliwości co do zaangażowania.

Wybór pomiędzy Lookmanem a Rashfordem nie jest łatwą decyzją dla Dumy Katalonii. Zawodnik United oferuje większy potencjał marketingowy, ale według źródła gwiazdor Atalanty jest bardziej realistycznym i bezpiecznym wyborem.

