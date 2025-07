Man Utd bierze na cel nową gwiazdę Serie A! Transfer coraz bliżej

Man Utd ma plan, aby w trakcie trwającego okna transferowego pozyskać nowego obrońcę. "The Sun" poinformowało, że na celowniku klubu z Old Trafford znalazł się gracz z Serie A.

The Sun

Źródło: The Sun

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Atalanty

Man Utd może ruszyć po Giorgio Scalviniego z Atalanty

Manchester United podczas obecnego okna transferowego zakontraktował już Matheusa Cunhę oraz Diego Leona. Pierwszy z nich trafił do ekipy Rubena Amorima za ponad 74 miliony euro, drugi – za cztery miliony euro. „The Sun” sugeruje, że na tym władze Czerwonych Diabłów nie zamierzają poprzestać.

Brytyjski dziennik informuje, że kolejnym celem transferowym Man Utd może być Giorgio Scalvini. Zawodnik występujący obecnie w barwach Atalanty. Kwota ewentualnej transakcji miałaby wynieść około 50 milionów euro.

Nie tylko Manchester United interesuje się włoskim defensorem. Scalvini znajduje się także na radarze Newcastle United. Media wcześniej łączyły go również z innymi klubami Serie A oraz z Tottenhamem Hotspur. Obecnie jego rynkowa wartość szacowana jest na 35 milionów euro.

Ośmiokrotny reprezentant Włoch to wychowanek Brescii Calcio, który w lipcu 2015 roku dołączył do młodzieżowych drużyn Atalanty. Do tej pory rozegrał 89 spotkań w Serie A, zdobywając cztery bramki i notując cztery asysty.

Gdyby transfer Scalviniego do Manchesteru United doszedł do skutku, byłoby to z pewnością cenne wzmocnienie defensywy klubu z Premier League. Włoch mógłby rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Matthijs de Ligt czy Leny Yoro.

Czytaj także: Rodrygo na sprzedaż? Real Madryt postawił jasny warunek