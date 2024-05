Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Pierwsze trofeum w karierze Gian Piero Gasperiniego

Gian Piero Gasperini po ośmiu latach pracy w roli trenera La Dei i trzech przegranych finałach Pucharu Włoch w końcu może dopisać sobie pierwsze trofeum w karierze trenerskiej. Atalanta w finale Ligi Europy wygrała (3:0) z Bayerem Leverkusen i po raz pierwszy odniosła triumf w europejskich pucharach. Po meczu radości, ale również dumy nie ukrywał 66-letni szkoleniowiec.

– Nie chodzi o to, że wygraliśmy, ale o to, jak to zrobiliśmy! Pokonaliśmy Liverpool, gdy byli na szczycie Premier League, później Sporting, a teraz Bayer Leverkusen. Jesteśmy niesamowicie dumni – powiedział Gian Piero Gasperini cytowany przez Fabrizio Romano.

W mediach od dłuższego czasu trwają dywagację ws. przyszłości Włocha. Nazwisko trenera La Dei przewija się w kontekście pracy w roli trenera Napoli, które po sezonie rozstanie się z Francesco Calzoną. Mimo medialnych dywagacji pewny pozostania Gasperiniego w Bergamo jest prezydent klubu. Antonio Percassi uważa, że trofeum w Lidze Europy pomoże im kontynuować współpracę.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że Gasperini zostanie z nami. Spotkamy się i przedyskutujemy to raz jeszcze, ale to trofeum pomoże nam kontynuować współpracę – wyznał Percassi cytowany przez Fabrizio Romano.

Gasperini pracuje w Atalancie od 2016 roku i po wielu latach ciężkiej pracy w wieku 66 lat zdobył upragnione pierwsze trofeum. Wcześniej razem z La Deą przegrał trzy finały Pucharu Włoch w 2019, 2021 oraz 2024 roku.