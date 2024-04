Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Ostre słowa Antonio Cassano w kierunku Massimiliano Allegriego

W ubiegły niedzielny wieczór doszło do spotkania na szczycie pomiędzy Juventusem a Fiorentiną. Derbowy mecz zakończył się zwycięstwem “Bianconerich” 1:0. Turyńczycy dopisali do swojego dorobku punktowego trzy oczka, jednak styl, w jakim to uczynili, pozostawia wiele do życzenia.

Antonio Cassano na łamach stacji telewizyjnej “Rai 2” postanowił podzielić się opinią na temat pracy Massimiliano Allegriego w Juventusie. Były reprezentant Italii uważa, że 56-latek powinien opuścić “Starą Damą”. To nie pierwszy raz, kiedy 41-latek atakuje trenera urodzonego w Livorno.

– Allegri zawsze stawia wyniki ponad styl, ale nie wygrał niczego od trzech lat. Powinien zatem odejść z Juventusu. Stara Dama ma w kadrze mniej więcej 17 reprezentantów swoich krajów i wydaje na pensje 160 milionów euro, a drużyna nadal gra, jak głupki. Nie potrafią wymienić trzech podań. Gdy Allegri opowiada o pierwszej czwórce jako celu, robi ze wszystkich idiotów. Popatrzmy, jak gra Bologna. Są świetni, choć wydali może jakieś półtora euro – powiedział Cassano cytowany przez portal “JuvePoland”.

– Pioli zawsze jest krzyżowany w mediach, choć wygrał mistrzostwo i wszedł do półfinału Ligi Mistrzów. To dlatego, że nie przyjaźni się z dziennikarzami. Z Allegrim jest inaczej. Musimy zmienić nasze podejście, bo zostaniemy jedną z najgorszych lig w Europie – dodał były piłkarz.

