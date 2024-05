Polski napastnik przedłużył kontrakt we Włoszech

Parma poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Adrianem Benedyczakiem do końca czerwca 2028 roku. Włoski klub wywalczył w obecnej kampanii ligowej awans do Serie A.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Adrian Benedyczak z nową umową w Parmie

Parma w sezonie 2023/24 uzyskała awans do Serie A. Zespół Adriana Benedyczaka okazał się najlepszy w Serie B z dorobkiem 76 punktów, wyprzedzając drugie Como o trzy “oczka”. Polski snajper odegrał istotną rolę, zdobywając 10 bramek i dokładając trzy asysty. Został doceniony przez klub. Przekazano w komunikacie, że umowa 23-latka obowiązywać będzie do końca sezonu 2027/28.

Benedyczak w 2021 roku przeniósł się z Pogoni Szczecin do Parmy za niespełna 2,5 miliona euro. W nadchodzących rozgrywkach ma szansę zadebiutować w najwyżej klasie rozgrywkowej we Włoszech.

– Od początku, kiedy przybyłem, moim celem była gra z Parmą w Serie A, co przez trzy lata nie było możliwe. Jednak jestem szczęśliwy razem z kolegami z drużyny, ponieważ osiągnęliśmy wspaniały cel. Bardzo lubię to miasto, moja rodzina czuje się w Parmie dobrze. To fantastyczne, piękne miasto ze wspaniałymi fanami. Dobrze czuję się w zespole. Jesteśmy młodzi i dobrze się ze sobą dogadujemy – powiedział Adrian Benedyczak.

𝐁𝐄𝐍𝐄𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟖 ✍️



Adrian Benedyczak rinnova con il

Parma Calcio, il comunicato ➡️ https://t.co/CwZwvQPrbd#ForzaParma pic.twitter.com/Vnr4nZ6w7F — 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) May 29, 2024

Polak ominął ostatnie trzy kolejki w Serie B ze względu na kontuzję. Benedyczak grał na zapleczu Serie A od trzech i w tym czasie rozegrał w sumie 94 spotkania, w których strzelił 24 goli. Według portalu transfermakrt.de, wyceniany jest na sześć milionów euro.