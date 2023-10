Nagelsmann zmienia. Niemcy mają nowego kapitana

IMAGO / Schüler Na zdjęciu: USA - Niemcy

Od września Niemcy mają nowego selekcjonera, którym został Julian Nagelsmann

Die Mannschaft mają także nowego kapitana – wcześniej tę funkcję pełnił Manuel Neuer

Opaskę po bramkarzu Bayernu przejął Ilkay Gundogan

Niemcy zmieniają. Pomocnik Barcelony zastąpi legendę

Niemcy od 22 września mają nowego szkoleniowca. Die Mannschaft przejął Julian Nagelsmann, który sześć miesięcy wcześniej rozstał się z Bayernem Monachium. Na stanowisku selekcjonera 36-latek zanotował już dwa spotkania, a jego podopieczni wygrali 3:1 z USA i zremisowali 2:2 z Meksykiem w towarzyskich pojedynkach.

Rządy nowego trenera oczywiście wiążą się z pewnymi zmianami. Nagelsmann postanowił wybrać nowego kapitana. Dotychczas tę rolę piastował Manuel Neuer, ale doświadczony bramkarz z powodu poważnej kontuzji swój ostatni mecz rozegrał 16 listopada 2022 roku.

Nagelsmann poinformował Neuera o swojej decyzji przez telefon. Ten miał dobrze zareagować, ponieważ jest profesjonalistą, zdradził trener w rozmowie z Bildem.

Opaskę przejął Ilkay Gundogan. Z kolei Neuer teraz będzie starał się wrócić do odpowiedniej dyspozycji. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go na boisku już w sobotnim starciu z Mainz.