Mbappe zabrał głos ws. gry w reprezentacji Francji. Koniec plotek

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe deklaruje gotowość do dalszej gry w reprezentacji Francji

W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o braku powołań dla Kyliana Mbappe do reprezentacji Francji. Gwiazda Trójkolorowych do tej pory była kluczowym ogniwem zespołu narodowego, a także jej kapitanem. Dlatego bardzo mocno opinię publiczną zaszokowały informacje o tym, że gracza Realu Madryt nie ma zarówno wśród powołanych na październikowe mecze, jak i na te w listopadzie.

Momentalnie pojawiły się także plotki, że być może Francuz nie chce już grać dla swojej reprezentacji i popadł w konflikt z selekcjonerem Didierem Deschampsem. Okazuje się, że był to jednak tylko plotki, bowiem sam zainteresowany postawił odnieść się teraz do tych doniesień i stanowczo je zdementował w rozmowie z “Canal+ France”.

– Dla mnie nie ma nic ważniejszego niż reprezentacja Francji. W październiku poprosiłem Didiera Deschampsa o to, aby mnie nie powoływał, bowiem chciałem wrócić do formy i lepiej zaaklimatyzować się w Realu, do którego dopiero dołączyłem. Jeśli chodzi o listopadowe zgrupowanie, to była to już tylko decyzja samego selekcjonera. Ja chciałem przyjechać, ale zaakceptowałem decyzję – powiedział Kylian Mbappe dla “Canal+ France”.

25-letni Mbappe w reprezentacji swojego kraju rozegrał 86 spotkań i zdobył w nich 48 goli. Z kadrą wygrał mundial w 2018 roku.

