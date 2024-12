Białkowski krytyczny wobec rotacji Probierza w kadrze

Bartosz Białkowski w rozmowie z "TVP Sport" skomentował podejście Michała Probierza do obsady bramki w reprezentacji Polski. Podkreślił swoje zaskoczenie częstymi rotacjami między słupkami.

Konrad Swierad / UK Sports Pics Ltd / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski i Bartosz Białkowski

Bartosz Białkowski o hierarchii bramkarzy w reprezentacji

Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski we wrześniu 2023 roku i poprowadził drużynę do awansu na tegoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech. Po tym, jak Wojciech Szczęsny zdecydował się zakończyć karierę w kadrze, w bramce na zmianę występują Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. Selekcjoner wciąż nie podjął decyzji, który z nich będzie numerem jeden.

Tymczasem Bartosz Białkowski wskazuje na potrzebę klarownego podziału ról w drużynie narodowej. – Trener Probierz pracuje już z kadrą ponad rok i ta hierarchia powinna być. Jest to niezrozumiała sytuacja. Jako bramkarz chciałbym wiedzieć, że jestem “jedynką” i czuć to zaufanie selekcjonera. Tak to powinno wyglądać – zaznaczył.

Bramkarz przywołał przykład z Niemiec, gdzie Manuel Neuer przez lata pełnił rolę pierwszego bramkarza, a Marc-Andre ter Stegen pozostawał jego zmiennikiem. Odniósł się również do sytuacji w polskiej kadrze, gdzie przez długi czas Wojciech Szczęsny wygrywał rywalizację z Łukaszem Fabiańskim.

– Tak samo nie wiem, dlaczego niepowoływany jest Kamil Grabara. Moim zdaniem on powinien walczyć o “jedynkę” i na pewno być w reprezentacji – dodał. Białkowski po sezonie 2023/2024 zakończył piłkarską karierę, a w ostatnich latach był związany m.in. z Millwall i Ipswich Town.