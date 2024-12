Raków czy Lech? Włodarczyk wskazał faworyta do mistrzostwa

Lech Poznań zakończył rundę jesienną na 1. miejscu w Ekstraklasie. Mimo to faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski jest Raków Częstochowa. Tak uważa Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun i Niels Frederiksen

Raków Częstochowa faworytem do mistrzostwa wg. Tomasza Włodarczyka

PKO BP Ekstraklasa powoli kończy rundę jesienną w sezonie 2024/2025. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze: Korona – Pogoń w poniedziałek (9 grudnia) i Śląsk – Radomiak w sobotę (14 grudnia). Te spotkania nie wpłyną jednak na układ tabeli jeśli chodzi o drużyny walczące o mistrzostwo Polski. Po 18. kolejkach zimę na fotelu lidera spędzi Lech Poznań, zaś za jego plecami znalazł się Raków Częstochowa. Podium uzupełniła również Jagiellonia Białystok, która wygrała ligę w poprzednim sezonie.

Na półmetku sezonu walka o mistrzostwo Polski pozostaje otwarta. Żadna z drużyn nie wypracowała sobie dużej przewagi, a w czubie tabeli panuje duży ścisk. Na chwilę obecną Kolejorz wyprzedza Medaliki o 2 punkty. Warto odnotować, że w ostatniej serii gier w tym roku zarówno Lech, jak i Raków zgubili punkty. Podopieczni Nielsa Frederiksena przegrali z Górnikiem Zabrze (1:2), zaś ekipa Marka Papszuna zremisowała z Motorem Lublin (2:2).

W “Programie Piłkarskim” na kanale Meczyki.pl do sytuacji w tabeli odniósł się Tomasz Włodarczyk. Znany dziennikarz wskazał, kto jego zdaniem jest na ten moment faworytem do końcowego zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie. Jego wybór padł na Raków Częstochowa.

– Raków. Oni są w identycznej sytuacji co Lech – grają tylko w lidze. Potrafią być bardziej systematyczni, do tego mają Marka Papszuna, który może dać coś ekstra – coś, co będzie game changerem na finiszu sezonu – powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale Meczyki.pl.