Piątek wspomniany przez legendarnego komentatora. Co za słowa o Polaku

Giuseppe Maffia / Alamy , Meczyki.pl Na zdjęciu: Krzysztof Piątek - Tiziano Crudeli

Piątek wśród “najlepszych w historii”

W lecie 2018 roku Krzysztof Piątek za 4,5 miliona euro zamienił Cracovię na Genoę i przeniósł się do Serie A. Reprezentant Polski tak znakomicie spisywał się na Stadio Luigi Ferraris, że już w zimowym okienku transferowym sięgnął po niego AC Milan. Rossoneri zapłacili Rossoblu aż 35 milionów i pozyskali snajpera, który w 21 meczach w strzelił aż 19 goli.

W koszulce ekipy z San Siro Piątek w swoim pierwszym sezonie, a właściwie jego połowie, zdobył 11 bramek w 21 spotkaniach. Rozgrywki Serie A zakończył z 22 trafieniami i uplasował się na 3. miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi. Przed nim znaleźli się tylko Fabio Quagliarella i Duvan Zapata, a za jego plecami m.inn Cristiano Ronaldo i… Arkadiusz Milik.

Pobyt Piątka w Milanie kojarzymy także z fanatycznym komentarzem Tiziano Crudelego. Do Włocha dotarł Mateusz Święcicki (Eleven Sports), który przeprowadził rozmowę z 81-latkiem dla kanału Meczyki.pl. Jak Crudeli wspomina polskiego snajpera?

– Mój “Pio Pio” doprowadzał mnie do szaleństwa z radości. Muszę w imieniu kibiców Milanu podziękować za to, co nam dałeś. Za emocje, jakie dały nam twoje bramki, za okazanie przywiązania, jakie dałeś naszemu zespołowi. Pozostaniesz w naszych sercach i historii Milanu. My, kibice, którzy przeżyliśmy ten wspaniały okres razem z tobą, dziękujemy. Jesteś jednym z najwspanialszych zawodników naszego Milanu. Właśnie dlatego, że dostarczyłeś nam niezwykłych emocji!

Krzysztof Piątek opuścił Milan w styczniu 2020 roku. Polak w barwach Rossonerich rozegrał łącznie 41 meczów, w których strzelił 16 goli i zanotował dwie asysty.