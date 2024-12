FIFA znów szokuje. Mundial ma się odbyć w styczniu

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino, Emir Tamim bin Hamad Al Thani i Lionel Messi

MŚ 2034 w styczniu? FIFA tak planuje

FIFA ponownie rozważa przesunięcie terminu rozgrywania mistrzostw świata, a tym razem chodzi o turniej w 2034 roku. Przypomnijmy, że czempionat ma się wówczas odbyć w Arabii Saudyjskiej, ponieważ był to jedyny kraj, który złożył kandydaturę. Aby dostosować się do kultury tamtejszej społeczności oraz do szczególnych warunków klimatycznych w tym regionie, FIFA planuje rozpoczęcie mundialu w styczniu.

Zgodnie z informacjami Daily Mail, turniej ma odbyć się w środku sezonu, podobnie jak w Katarze w 2022 roku. Jednak tym razem nie chodzi tylko o pogodę. Harmonogram zmienia się z uwagi na Ramadan, który jest istotnym okresem religijnym dla muzułmanów. FIFA chce uniknąć kolizji z tym świętem.

Kolejny czynnik wpływający na decyzję FIFA o terminie mundialu stanowią zimowe igrzyska olimpijskie, które mają się odbyć w lutym 2034 roku w Salt Lake City. Federacja stara się uniknąć sytuacji, w której oba wielkie wydarzenia sportowe nakładałyby się na siebie, co mogłoby skutkować podzieleniem uwagi mediów i kibiców. Wpłynęłoby to również na logistykę oraz nadawców telewizyjnych, którzy musieliby rozdzielić zasoby między te dwa gigantyczne przedsięwzięcia.

Decyzja o przesunięciu dat mistrzostw świata wzbudza kontrowersje na arenie międzynarodowej. Wymaga to od FIFA dogłębnego zbadania, jak zmiany wpłyną na kalendarze lig piłkarskich na całym świecie.