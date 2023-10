IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jordan Henderson

Jordan Henderson latem zmienił Liverpool na Al-Ettifaq

Angielscy fani nie wybaczyli piłkarzowi przenosin do kraju, gdzie łamane są prawa człowieka

Pomocnik zabrał głos w sprawie gwizdów, które usłyszał w meczu z Australią

“To niemiłe, gdy wygwizdują cię twoi fani. Ludzie mają jednak prawo do własnej opinii”

Jordan Henderson przez lata gry w Liverpoolu i reprezentacji Anglii angażował się w akcje promujące walkę o prawa kobiet i wspierał społeczność LGBTQ+. Swój dobry PR zepsuł, odchodząc latem do saudyjskiego Al-Ettifaq. Kibice, jak dotąd, mu tego nie wybaczyli.

Pomocnik pełnił rolę kapitana podczas niedawnego sparingu Synów Albionu z Australią. Gdy opuszczał murawę w drugiej połowie, kibice niemiłosiernie go wygwizdali.

– To nie jest miłe, gdy wygwizdują cię twoi właśni fani. Każdy jednak ma prawo do własnej opinii. Gdy napotykam ludzi na ulicach, mówią mi tylko miłe rzeczy. To nie zmieni tego, kim jestem, ani tego, co robię dla tej drużyny i kraju. Daję z siebie absolutnie wszystko za każdym razem. Nie bardzo rozumiem [dlaczego mnie wygwizdują – przyp. PP]. Jeśli robią to, bo gram w innym kraju, to w porządku. Jak mówiłem, każdy ma prawo do własnej opinii – uważa sam zainteresowany.

Henderson rozegrał dla Al-Ettifaq już dziewięć meczów. Zanotował w nich pięć asyst.

