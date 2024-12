Liga Mistrzów ma już za sobą część meczów szóstej kolejki. We wtorkowych spotkaniach nie brakowało goli. Oto tabela fazy ligowej po wtorkowych starciach elitarnych rozgrywek.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów po 6. kolejkach

Liga Mistrzów w trakcie trwającego sezonu jest zupełnie inna niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Dzisiaj drużyny nie rywalizują w fazie grupowej w pierwszym etapie, a w fazie ligowej. Jednocześnie pierwsza ósemka na koniec tej części zmagań będzie pewny występu w 1/8 finału rozgrywek. Z kolei drużyny 9-24 przystąpią do spotkań w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Ekipy z pozycji 25-36 kończą udział w europejskich pucharach w kampanii 2024/2025.

We wtorkowy wieczór odbyło się łącznie dziewięć spotkań, z których najciekawiej zapowiadała się potyczka Atalanty z Realem Madryt. Zanim jednak kibice zasiedli do starcia włosko-hiszpańskiego, to najpierw zostały im zaserwowane emocje w Zagrzebiu i Gironie. Chorwacka ekipa bezbramkowo zremisowała z Celtikiem. Maik Nawrocki całe zawody spędził na ławce rezerwowych. Tymczasem zespół z La Liga musiał uznać wyższość Liverpoolu, który wygrał po trafieniu niezawodnego Mohameda Salaha. Egipcjanin wykorzystał rzut karny.

Królewscy wzięli natomiast udział w festiwalu strzeleckim. Finalnie w Bergamo górą był Real, wygrywając jednym golem (3:2). Emocji nie brakowało też w starciu z udziałem RB Lipsk i Aston Villa. Ostatecznie Matty Cash i spółka wygrali (3:2). Reprezentant Polski grał do 71 minuty.

Pewne zwycięstwo zaliczyło we wtorkowy wieczór PSG. Drużyna dowodzona przez Luisa Enrique wygrała po trafieniach: Goncalo Ramosa, Nuno Mendesa i Desire’a Doue (3:0). Jednobramkową wygraną zaliczył natomiast Bayer Leverkusen, który w pokonanym polu zostawił Inter Mediolan (1:0). Nerazzurri stracili jednocześnie pierwszą bramkę w tej edycji elitarnych rozgrywek. Piotr Zieliński rozegrał cały mecz.

Wyniki wtorkowych spotkań 6. kolejki Ligi Mistrzów:

Dinamo Zagrzeb – Celtic 0:0

Girona – Liverpool FC 0:1

Atalanta – Real Madryt 2:3

Bayer Leverkusen – Inter Mediolan 1:0

Brest – PSV Eindhoven 1:0

Club Bugge – Sporting 2:1

RB Lipsk – Aston Villa 2:3

RB Salzburg – Paris Saint-Germain 0:3

Szachtar Doniec – Bayern Monachium 1:5

Czytaj więcej: Salah znów pokazał, jak jest ważny dla Liverpoolu [WIDEO]