Trwający sezon będzie najprawdopodobniej ostatnim dla Sergiego Roberto w FC Barcelonie. Coraz głośniej mówi się o przenosinach Hiszpana do Stanów Zjednoczonych. tam z otwartymi ramionami przyjąłby go David Beckham i jego Inter Miami.

Sergi Roberto najprawdopodobniej opuści Barcelonę po tym sezonie

Od dawna Hiszpan podkreśla, że chciałby zagrać w Stanach Zjednoczonych

David Beckham spróbuje sprowadzić 31-latka

Inter Miami chce kolejnego wychowanka Barcelony

Dla Sergiego Roberto obecny sezon jest wyjątkowy. Niedawno udało się piłkarzowi przekonać klub do przedstawienia mu nowej, krótkiej umowy. Do tego, po odejściu Sergio Busquetsa i Jordiego Alby, został pierwszym kapitanem FC Barcelony.

Wiele wskazuje jednak na to, że jest to ostatni rok wychowanka w Blaugranie. Pomimo plagi kontuzji jest dla Xaviego Hernandeza opcją wybitnie rezerwową. Rozpoczął tylko dwa dotychczasowe mecze w wyjściowym składzie. Klub nie kwapi się z przedstawieniem nowego kontraktu.

31-latek nigdy nie ukrywał, że marzy o grze w Stanach Zjednoczonych. Według Marki, w tym kontekście zawodnik nie musi się obawiać braku ofert. David Beckham przyjmie go ponoć z otwartymi rękami. Sprowadzenie Leo Messiego, Busquetsa i Alby nie wystarczyło, by Inter Miami awansował do play-offów. Roberto, jako kolejny piłkarz wychowany w stolicy Katalonii, ma być kolejną cegiełką mającą pomóc drużynie. O transfer zabiega też ponoć sam Messi.

Roberto w tym sezonie wystąpił w sześciu meczach. Strzelił jedną bramkę w La Lidze.

