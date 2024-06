Gol palce lizać w meczu Włochy – Bośnia i Hercegowina

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Włochy - Bośnia i Hercegowina

Davide Fratessi otworzył wynik meczu Włochy – Bośnia i Hercegowina

Reprezentacja Włoch w niedzielę rozgrywała ostatni mecz przed startem Euro 2024. W próbie generalnej aktualnie mistrzowie Europy mierzyli się w Empoli z Bośnią i Hercegowiną. Ekipa Luciano Spalettiego przystępowała do potyczki w roli zdecydowanego faworyta.

W pierwszej części rywalizacji Squadra Azzurra była bez wątpienia ekipą lepszą. Dłużej utrzymywała się przy piłce i tworzyły więcej klarownych sytuacji. Chociaż pierwsza groźna akcja w meczu wyszła z inicjatywy gości. W ósmej minucie do wysiłku został zmuszony Gianluigi Donnarummą, który spisał się bez zarzutu.

Na pierwszego gola trzeba było z kolei czekać do 38 minuty. Wówczas w roli głównej wystąpił Davide Fratessi. Zawodnik Interu Mediolan wykorzystał dośrodkowanie Federico Chiesy i po strzale z powietrza zmusił do kapitulacji golkipera rywali. Do końca pierwszej połowy więcej goli nie padło i na przerwę w lepszych nastrojach udali się Włosi.

Fratessi to 24-letni środkowy pomocnik, który debiut w drużynie narodowej zaliczył w czerwcu 2022 roku. Jak na razie wystąpił w 15 spotkaniach w reprezentacji, w których strzelił pięć goli. Zawodnik w ostatnim sezonie występował w Interze Mediolan, do którego trafił na wypożyczenie za pięć milionów euro z Sassuolo. Aktualni mistrzowie Włoch zdecydowali się na transfer definitywny z udziałem piłkarza za 29 milionów euro. Jednocześnie od 1 lipca już na zasadzie transferu definitywnego gracz będzie własnością Nerazzurrich.

