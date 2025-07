Cristiano Ronaldo pożegnał Diogo Jotę. Złożył kondolencje rodzinie

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Diogo Jota

Diogo Jota i jego brat nie żyją. Ronaldo: Będziemy za Wami tęsknić

Diogo Jota oraz jego brat Andre Silva zginęli w wypadku samochodowym, do którego doszło dzisiejszego poranka w prowincji Zamora w Hiszpanii. Informacja o śmierci piłkarzy wstrząsnęła całym światem futbolu. Oświadczenie w tej sprawie wystosował już Liverpool, w którym grał 28-letni napastnik. Ponadto pojawił się komunikat Portugalskiej Federacji, która również jest zdruzgotana z powodu tragicznej śmierci braci.

Kondolencje najbliższym złożył także Cristiano Ronaldo, który dzielił szatnię z Diogo Jotą w reprezentacji Portugalii. Przypomnijmy, że obaj zawodnicy kilka tygodni wspólnie cieszyli się z drugiego triumfu w Lidze Narodów, pokonując w finale Hiszpanię po rzutach karnych. Kapitan drużyny narodowej nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło w czwartkowy poranek. 40-latek pożegnał swojego kolegę i przesłał dużo siły jego rodzinie.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

– To nie ma sensu. Dopiero co byliśmy razem w drużynie narodowej, dopiero co się ożeniłeś. Twojej rodzinie, żonie oraz dzieciom przesyłam moje kondolencje i życzę im całej siły na świecie. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju, Diogo oraz Andre. Wszyscy będziemy za Wami tęsknić – napisał Cristiano Ronaldo w pożegnalnym wpisie.

Diogo Jota wstępował w barwach Liverpoolu od września 2020 roku. Wcześniej przywdziewał koszulki Wolverhampton Wanderers, Atletico Madryt oraz FC Porto.