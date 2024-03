Anglia kłóci się o koszulki. Chodzi o kolor krzyża

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Mecz Anglii

Jak Nike zadarło z Anglikami

Nikt nie spodziewał się, że w przededniu Euro 2024 i towarzyskiego meczu z Brazylią w Anglii wszyscy dyskutować będą o koszulkach reprezentacji. Stało się tak z powodu decyzji Nike, które zdecydowało się zmianę koloru krzyża św. Grzegorza, znajdującego się na angielskiej fladze.

Projektanci odeszli od tradycyjnego czerwonego koloru, zamiast tego prezentując fanom logo niebiesko-fioletowe. Kibice zareagowali wściekłością na Twitterze i w innych mediach społecznościowych. Temat zrobił się na tyle głośny, że głos zaczęli zabierać celebryci, a także politycy.

– Osobiście preferuję tradycyjny, czerwony krzyż na trykotach naszych sportowców. Nie uważam, by zmienianie tego było właściwym posunięciem – powiedział premier Zjednoczonego Królestwa, Rishi Sunak.

Do całej sprawy odniosło się Nike, pisząc w oświadczeniu, że celem projektantów nie było wywołanie kontrowersji. Zaznaczono, że podjęto decyzję o zmianie kolorystyki krzyża, by nawiązać do koszulek z 1966 roku. Wówczas także flaga była w kolorach niebieskim i fioletowym. Pół wieku temu – przed erą mediów społecznościowych – nie wywołało to żadnych kontrowersji.