Morata odbił piłeczkę. “Moje dzieci mądrzejsze od nich”

fot. Imago / Alberto Gardin / IPA Sport Na zdjęciu: Alvaro Morata

Reprezentacja Hiszpanii w czwartek wieczorem zmierzy się ze Szkocją w ramach eliminacji Euro 2024

Ostatnio na krytyczne słowa zareagować postanowił Alvaro Morata

Doświadczony napastnik nie krępował się wbić szpilkę swoim przeciwnikom

Morata jednoznacznie o krytykach

Alvaro Morata to środkowy napastnik, który ma na swoim koncie 66 występów w reprezentacji Hiszpanii. Zdobył w nich 33 bramki. W każdym razie krytycznych słów w kierunku zawodnika nie brakuje. Sam zainteresowany w jednej ze swoich ostatnich wypowiedział zareagował.

– Nie mogę kontrolować tego, co wszyscy mówią. Czuję się dobrze z tym, jak sprawy się toczą. Nie twierdzę, że ludzie mnie lubią lub że jestem jednym z najważniejszych zawodników, ale rozumieją mnie i szanują. Jestem w sytuacji, w której jest mi obojętne, co powiedzą ludzie, którzy mnie nie znają i co mogą mi powiedzieć na boisku czy podczas zakupów. Są chwile, kiedy jedziesz z dziećmi, wtedy mogę zareagować. Rozumiem, że moje dzieci są prawdopodobnie mądrzejsze od nich. Nie mam nic przeciwko – rzekł Morata cytowany przez El Larguero.

– Miałem bardzo złe momenty. Porozmawiałem z moją żoną lub rodziną. Jak mogę to wytłumaczyć moim dzieciom, biorąc pod uwagę to, co mówią lub co dzieje się poza boiskiem. Jestem dumny, że mogę opowiedzieć im swoją historię i że będąc najlepszym lub najgorszym graczem, wróciłem, aby spróbować jeszcze raz – uzupełnił napastnik.

W tej kampanii Morata wystąpił w ośmiu meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich siedem bramek.

