Znamy pary ćwierćfinału Pucharu Polski! Hit Ekstraklasy w Poznaniu

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Puchar Polski

Hit Ekstraklasy i dobre losowanie dla Rakowa

Puchar Polski w tym sezonie obfituje w sensacyjne rezultaty. Do ćwierćfinału dostały się dwie drużyny, które na co dzień występują w trzeciej lidze, a także jeden drugoligowiec. Brakuje również gigantów, w tym chociażby Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok czy Pogoni Szczecin.

W środę odbyło się losowanie 1/4 finału rozgrywek. Lech Poznań w hitowej rywalizacji podejmie przed własną publicznością ekipę Górnika Zabrze. Raków Częstochowa zmierzy się z trzecioligową Avią Świdnik, a GKS Katowice zagra z Widzewem Łódź. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja trzecioligowej Zawiszy Bydgoszcz z drugoligową Chojniczanką Chojnice. Jedna z tych drużyn wywalczy awans do półfinału Pucharu Polski.

Ćwierćfinałowe mecze Pucharu Polski odbędą się 3 i 4 marca 2026 roku. Natomiast finał zostanie rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Pary 1/4 finału Pucharu Polski

Lech Poznań – Górnik Zabrze

Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice

Avia Świdnik – Raków Częstochowa

GKS Katowice – Widzew Łódź