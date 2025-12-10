Znamy pary ćwierćfinału Pucharu Polski! Hit Ekstraklasy w Poznaniu

Hit Ekstraklasy i dobre losowanie dla Rakowa
Puchar Polski w tym sezonie obfituje w sensacyjne rezultaty. Do ćwierćfinału dostały się dwie drużyny, które na co dzień występują w trzeciej lidze, a także jeden drugoligowiec. Brakuje również gigantów, w tym chociażby Legii Warszawa, Jagiellonii Białystok czy Pogoni Szczecin.
W środę odbyło się losowanie 1/4 finału rozgrywek. Lech Poznań w hitowej rywalizacji podejmie przed własną publicznością ekipę Górnika Zabrze. Raków Częstochowa zmierzy się z trzecioligową Avią Świdnik, a GKS Katowice zagra z Widzewem Łódź. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja trzecioligowej Zawiszy Bydgoszcz z drugoligową Chojniczanką Chojnice. Jedna z tych drużyn wywalczy awans do półfinału Pucharu Polski.
Ćwierćfinałowe mecze Pucharu Polski odbędą się 3 i 4 marca 2026 roku. Natomiast finał zostanie rozegrany 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.
Pary 1/4 finału Pucharu Polski
Lech Poznań – Górnik Zabrze
Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice
Avia Świdnik – Raków Częstochowa
GKS Katowice – Widzew Łódź