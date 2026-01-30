Marzec pod znakiem wielkich emocji. STS Puchar Polski wróci do gry

Znany terminarz spotkań ćwierćfinałowych STS Pucharu Polski
PKO BP Ekstraklasa rozpoczęła już granie w 2026 roku. Tymczasem w marcu rozegrane zostaną kluczowe spotkania w STS Pucharze Polski, których stawką będzie awans do grona czterech najlepszych drużyn w tych rozgrywkach. Polski Związek Piłki Nożnej przekazał natomiast szczegółowe informacje dotyczące dokładnego harmonogramu meczów.
Jako pierwsi w 1/4 finału STS Pucharu Polski w tej kampanii zmierzą się zawodnicy GKS-u Katowice oraz Widzewa Łódź. Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 marca o godzinie 20:45. Dwa kolejne mecze zaplanowano na dzień później. W środę rozegrane zostaną starcia z udziałem Zawiszy Bydgoszcz i Chojniczanki Chojnice oraz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Pierwsze z tych spotkań rozpocznie się o godzinie 17:30, natomiast potyczka Kolejorza z 14-krotnymi mistrzami Polski zaplanowana jest na godzinę 20:30.
Ostatnimi drużynami, które powalczą o miejsce w gronie półfinalistów, będą Avia Świdnik oraz Raków Częstochowa. Rywalizację zaplanowano na czwartek 5 marca i rozpocznie się ona o godzinie 13:30.
Harmonogram meczów 1/4 finału STS Pucharu Polski
3 marca (wtorek):
GKS Katowice – Widzew Łódź, godz. 20:45
4 marca (środa):
Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, godz. 17:30
Lech Poznań – Górnik Zabrze, godz. 20:30
5 marca (czwartek):
Avia Świdnik – Raków Częstochowa, godz. 13:30
Obrońcą trofeum pozostaje Legia Warszawa, która zakończyła swój udział w rozgrywkach już na etapie 1/16 finału. Wojskowi przegrali wówczas z Pogonią Szczecin (1:2).