Marzec pod znakiem wielkich emocji. STS Puchar Polski wróci do gry

PKO BP Ekstraklasa wznowiła już rozgrywki. Tymczasem w marcu odbędą się kolejne mecze w STS Pucharze Polski. Znany jest już dokładny harmonogram spotkań 1/4 finału tych rozgrywek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Znany terminarz spotkań ćwierćfinałowych STS Pucharu Polski

PKO BP Ekstraklasa rozpoczęła już granie w 2026 roku. Tymczasem w marcu rozegrane zostaną kluczowe spotkania w STS Pucharze Polski, których stawką będzie awans do grona czterech najlepszych drużyn w tych rozgrywkach. Polski Związek Piłki Nożnej przekazał natomiast szczegółowe informacje dotyczące dokładnego harmonogramu meczów.

Jako pierwsi w 1/4 finału STS Pucharu Polski w tej kampanii zmierzą się zawodnicy GKS-u Katowice oraz Widzewa Łódź. Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 marca o godzinie 20:45. Dwa kolejne mecze zaplanowano na dzień później. W środę rozegrane zostaną starcia z udziałem Zawiszy Bydgoszcz i Chojniczanki Chojnice oraz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Pierwsze z tych spotkań rozpocznie się o godzinie 17:30, natomiast potyczka Kolejorza z 14-krotnymi mistrzami Polski zaplanowana jest na godzinę 20:30.

Ostatnimi drużynami, które powalczą o miejsce w gronie półfinalistów, będą Avia Świdnik oraz Raków Częstochowa. Rywalizację zaplanowano na czwartek 5 marca i rozpocznie się ona o godzinie 13:30.

Harmonogram meczów 1/4 finału STS Pucharu Polski

3 marca (wtorek):

GKS Katowice – Widzew Łódź, godz. 20:45

4 marca (środa):

Zawisza Bydgoszcz – Chojniczanka Chojnice, godz. 17:30

Lech Poznań – Górnik Zabrze, godz. 20:30

5 marca (czwartek):

Avia Świdnik – Raków Częstochowa, godz. 13:30

Obrońcą trofeum pozostaje Legia Warszawa, która zakończyła swój udział w rozgrywkach już na etapie 1/16 finału. Wojskowi przegrali wówczas z Pogonią Szczecin (1:2).