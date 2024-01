Xavi wyznaczył cel dla Barcelony. Ważny z kilku powodów

Puchar Króla nabrał dla FC Barcelony szczególnego wymiaru i stał się priorytetem klubu w tym sezonie, relacjonuje Jordi Gil z katalońskiego Sportu. Teoretycznie to najłatwiejsze do wygrania trofeum.

IMAGO / Angel Rivero Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona jest najbliżej zwycięstwa w Pucharze Króla

Xavi postawił przed zawodnikami triumf jako główny cel

To istotne z wielu powodów

FC Barcelona chce sięgnąć po Puchar Króla

Puchar Króla to tytuł, który jest obecnie najbliżej FC Barcelony w tym sezonie, ponieważ Real Madryt ucieka w La Liga i przewaga jest już dość znacząca, a Katalończycy z pewnością nie są faworytem w Lidze Mistrzów. Jeśli wyeliminuje Unionistas de Salamanca, Blaugrana dotrze do ćwierćfinału Copa del Rey.

Xavi miał wskazać trofeum Pucharu Króla jako główny cel dla swoich zawodników. Jest on ważny z kilku powodów. Po pierwsze pozwoli włożyć kolejnych puchar do gabloty, po drugie zespół jeszcze go nie wygrał pod wodzą obecnego szkoleniowca, a po trzecie będzie to dodatkowy zastrzyk gotówki.

Ponadto, jeśli Barcelona dostanie się do finału rozgrywek, będzie miała zapewnione miejsce w turnieju o Superpuchar w przyszłym roku. A to oznaczałoby stały dochód w wysokości minimum 6 milionów euro. Blaugrana zarobiła 7,3 miliona euro z tej edycji.

