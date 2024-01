Trener Athletiku Bilbao Ernesto Valverde stwierdził, że FC Barcelona jest faworytem nie tylko w środowym meczu Pucharu Króla, ale przede wszystkim do wygrania całego turnieju.

IMAGO / Jose Miguel Fernandez Na zdjęciu: Ernesto Valverde

W środę Athletic zmierzy się z Barcą w Pucharze Króla

W konferencji prasowej przed meczem udział wziął Valverde

Trener gospodarzy uważa Blaugranę za faworyta w całym turnieju

Valverde uważa FC Barcelonę za faworyta do triumfu w Pucharze Króla

W środowy wieczór zapowiada się bardzo interesujące widowisko na San Mames. Athletic Bilbao znajduje się w znakomitej formie w ostatnich tygodniach, a przed własną publicznością zawsze jest groźny. Z kolei FC Barcelony mimo słabszej formy nigdy nie należy lekceważyć.

– Chciałbym być faworytem, ponieważ oznaczałoby to, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat zdobyliśmy pięć pucharów i że jesteśmy przed Barceloną w tabeli La Liga, ale rzeczywistość jest taka, że to oni zdobywali tytuły – przyznał Valverde na konferencji prasowej.

– Barcelona jest obecnym mistrzem La Liga i nie osiągnęli tego przez przypadek. Nie przegrali jeszcze meczu na wyjeździe. Są nie tylko faworytami w tym spotkaniu, ale także faworytami do zwycięstwa w rozgrywkach. To świetny zespół i należy to wziąć pod uwagę. Mają za sobą bardzo dobre zawody przeciwko Realowi Betis – dodał.

