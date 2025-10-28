Puchar Króla 2025/2026: FC Barcelona i Real celują w triumf. Czas na I rundę

12:54, 28. października 2025
Luka Pawlik
Źródło:  Goal.pl

Puchar Króla 2025/2026 rusza po raz 124. w historii! FC Barcelona, Real Madryt, Sevilla i Villarreal walczą o prestiżowe trofeum. Sprawdź, kto z kim zagra na starcie Copa del Rey.

Robert Lewandowski
fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kto wygra Puchar Króla 2025/26? FC Barcelona i Real Madryt głównymi faworytami

Puchar Króla w sezonie 2025/2026 jest rozgrywany po raz 124. w historii. Hiszpańskie rozgrywki są traktowane bardzo prestiżowo. W poprzedniej kampanii triumfowała w nich FC Barcelona, która w finale okazała się lepsza od Realu Madryt. Ogólnie zwycięstwo w Pucharze Króla zapewnia możliwość gry w fazie zasadniczej Ligi Europy. Chociaż ostatni triumfator z tego rozwiązania nie skorzystał z oczywistych względów, ponieważ wygrał mistrzostwo La Liga, co dało mu możliwość rywalizacji w Lidze Mistrzów.

W przyszłym roku finał krajowego pucharu odbędzie się na stadionie La Cartuja w Sewilli. Tymczasem w porównaniu do poprzedniego sezonu w Pucharze Króla zaszły niewielkie zmiany. Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej podjęła w czerwcu decyzję, aby w pierwszej i drugiej rundzie rozgrywane było tylko jedno spotkanie w danej parze. Gospodarzem w takim przypadku jest drużyna z niższej ligi.

Nowe zasady w Copa del Rey! Kto zyska, a kto może na tym stracić?

Jednocześnie w rozgrywkach wprowadzone zostały kryteria bliskości geograficznej. W związku z tym ekipy z niższych klas rozgrywkowych mogą uniknąć dalekich podróży. Z kolei w 1/16 i 1/8 finału drużyny, które wzięły udział w Superpucharze Hiszpanii, będą podzielone, co sprawi, że będą mogły zmierzyć się w obu rundach z ekipami z najniższych dywizji.

Pierwsza runda Copa del Rey potrwa od wtorku 28 października do czwartku 30 października 2025 roku. Kilka ekip znanych z La Liga będzie miało możliwość zaprezentowania swoich możliwości. Girona zagra na przykład z Constancią, a Sevilla z Toledo. Spośród środowych meczów interesująco zapowiada się potyczka Ciudad de Lucena z Villarrealem. Żółta Łódź Podwodna podejdzie do tego starcia po cennej wygranej z Valencią (2:0), dzięki czemu zadomowiła się na trzecim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej. Tymczasem w czwartek na boiskach pojawią się między innymi gracze Alaves, Espanyolu czy Betisu. Pierwszych czeka potyczka z Deportivo Getxo, zespół Manolo Gonzaleza zagra z Atletic Leida, a Los Verdiblancos zmierzą się z Palma del Río.

Kto wygra Puchar Króla w sezonie 2025/2026?

  • FC Barcelona
  • Real Madryt
  • Villarreal
  • Inna drużyna
  • FC Barcelona 25%
  • Real Madryt 50%
  • Villarreal 13%
  • Inna drużyna 13%

8+ Votes

Terminarz 1/64 finału Pucharu Króla

Wtorek, 28 października 2025

  • Atl. Tordesillas vs. Borgos CF – godz. 19:00
  • Constancia vs. Girona – godz. 19:00
  • Ourense vs. Real Oviedo – godz. 19:00
  • Longreo vs. Racing Club Ferrol – godz. 19:30
  • SD Logrones vs. Racing Santander – godz. 19:30
  • UCAM Murcia vs. Cadiz – godz. 19:30
  • Guadalajara vs. Cacereno – godz. 20:00
  • Inter de Valdemoro vs. Talavera – godz. 20:00
  • Roda vs. Granada – godz. 20:00
  • San Fernando vs. Albacete – godz. 20:00
  • Tropezon vs. Cultural Leonesa – godz. 20:00
  • RSC Alcala vs. Tenerife – godz. 20:30
  • Utebo vs. Huesca – godz. 20:30
  • Extramadura vs. Las Palmas – godz. 21:00
  • Negreira vs. Real Sociedad – godz. 21:00
  • Toledo vs. Sevilla – godz. 21:00

Środa, 29 października 2025

  • Pobiense vs. Sabadelli – godz. 18:00
  • Sant Jordi vs. Osasuna – godz. 19:00
  • Ebro vs. Tarazona – godz. 19:00
  • Mutilvera vs. Real Saragossa – godz. 19:00
  • Los Gerres vs. Elche – godz. 19:00
  • La Union vs. Ceuta – godz. 19:30
  • Atl. Astorga vs. Mirandes – godz. 20:00
  • Azuaga vs. Leganes – godz. 20:00
  • Caudal Deportivo vs. Gijon – godz. 20:00
  • Ciudad Cieza vs. Cordoba – godz. 20:00
  • Lorca Deportiva vs. Almeira – godz. 20:00
  • Navalcernero vs. Merida – godz. 20:00
  • Nexara vs. Eibar – godz. 20:00
  • Numancia vs. Arenas Getxo – godz. 20:00
  • Portugalete vs. Real Valladolid – godz. 20:00
  • Sant Andreu vs. Teruel – godz. 20:00
  • Sant Just vs. Mallorca – godz. 20:00
  • Torrent vs. Torremolinos – godz. 20:00
  • Puente Genil vs. Cartagena – godz. 20:30
  • Reus FCR vs. CE Europa – godz. 20:30
  • UD Ourense vs. Pontevedra – godz. 20:30
  • CD Yoncos vs. Vallecano – godz. 21:00
  • Ciudad de Lucena vs. Villarreal – godz. 21:00
  • Jean vs. Eldenese – godz. 21:00
  • Quintanar del Rey vs. UD Ibiza – godz. 21:00

Czwartek, 30 października 2025

  • Orihuela vs. Levante – godz. 19.00
  • Puerto de Vega vs. Cela Vigo – godz. 19:00
  • Valle Egues vs. Andorra – godz.19:30
  • Baleares – Gimnastic – godz. 20:00
  • Deportivo Getxo vs. Alaves – godz. 21:00
  • Real Avilla vs. Real Avilles – godz. 20:00
  • UD Logrones vs. Pondreddina – godz. 20:00
  • Antoniano vs. Castellon – godz. 21:00
  • Atletic Leida vs. Espanyol – godz. 21:00
  • Estepona vs Malaga – godz. 21:00
  • Murcia vs. Antequera – godz. 21:00
  • Palma del Rio vs. Betis – godz. 21:00
  • UD Samano vs. Deportivo La Coruna – godz. 21:00

