Puchar Króla 2025/2026: FC Barcelona i Real celują w triumf. Czas na I rundę

Kto wygra Puchar Króla 2025/26? FC Barcelona i Real Madryt głównymi faworytami
Puchar Króla w sezonie 2025/2026 jest rozgrywany po raz 124. w historii. Hiszpańskie rozgrywki są traktowane bardzo prestiżowo. W poprzedniej kampanii triumfowała w nich FC Barcelona, która w finale okazała się lepsza od Realu Madryt. Ogólnie zwycięstwo w Pucharze Króla zapewnia możliwość gry w fazie zasadniczej Ligi Europy. Chociaż ostatni triumfator z tego rozwiązania nie skorzystał z oczywistych względów, ponieważ wygrał mistrzostwo La Liga, co dało mu możliwość rywalizacji w Lidze Mistrzów.
W przyszłym roku finał krajowego pucharu odbędzie się na stadionie La Cartuja w Sewilli. Tymczasem w porównaniu do poprzedniego sezonu w Pucharze Króla zaszły niewielkie zmiany. Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej podjęła w czerwcu decyzję, aby w pierwszej i drugiej rundzie rozgrywane było tylko jedno spotkanie w danej parze. Gospodarzem w takim przypadku jest drużyna z niższej ligi.
Nowe zasady w Copa del Rey! Kto zyska, a kto może na tym stracić?
Jednocześnie w rozgrywkach wprowadzone zostały kryteria bliskości geograficznej. W związku z tym ekipy z niższych klas rozgrywkowych mogą uniknąć dalekich podróży. Z kolei w 1/16 i 1/8 finału drużyny, które wzięły udział w Superpucharze Hiszpanii, będą podzielone, co sprawi, że będą mogły zmierzyć się w obu rundach z ekipami z najniższych dywizji.
Pierwsza runda Copa del Rey potrwa od wtorku 28 października do czwartku 30 października 2025 roku. Kilka ekip znanych z La Liga będzie miało możliwość zaprezentowania swoich możliwości. Girona zagra na przykład z Constancią, a Sevilla z Toledo. Spośród środowych meczów interesująco zapowiada się potyczka Ciudad de Lucena z Villarrealem. Żółta Łódź Podwodna podejdzie do tego starcia po cennej wygranej z Valencią (2:0), dzięki czemu zadomowiła się na trzecim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej. Tymczasem w czwartek na boiskach pojawią się między innymi gracze Alaves, Espanyolu czy Betisu. Pierwszych czeka potyczka z Deportivo Getxo, zespół Manolo Gonzaleza zagra z Atletic Leida, a Los Verdiblancos zmierzą się z Palma del Río.
Kto wygra Puchar Króla w sezonie 2025/2026?
- FC Barcelona 25%
- Real Madryt 50%
- Villarreal 13%
- Inna drużyna 13%
8+ Votes
Terminarz 1/64 finału Pucharu Króla
Wtorek, 28 października 2025
- Atl. Tordesillas vs. Borgos CF – godz. 19:00
- Constancia vs. Girona – godz. 19:00
- Ourense vs. Real Oviedo – godz. 19:00
- Longreo vs. Racing Club Ferrol – godz. 19:30
- SD Logrones vs. Racing Santander – godz. 19:30
- UCAM Murcia vs. Cadiz – godz. 19:30
- Guadalajara vs. Cacereno – godz. 20:00
- Inter de Valdemoro vs. Talavera – godz. 20:00
- Roda vs. Granada – godz. 20:00
- San Fernando vs. Albacete – godz. 20:00
- Tropezon vs. Cultural Leonesa – godz. 20:00
- RSC Alcala vs. Tenerife – godz. 20:30
- Utebo vs. Huesca – godz. 20:30
- Extramadura vs. Las Palmas – godz. 21:00
- Negreira vs. Real Sociedad – godz. 21:00
- Toledo vs. Sevilla – godz. 21:00
Środa, 29 października 2025
- Pobiense vs. Sabadelli – godz. 18:00
- Sant Jordi vs. Osasuna – godz. 19:00
- Ebro vs. Tarazona – godz. 19:00
- Mutilvera vs. Real Saragossa – godz. 19:00
- Los Gerres vs. Elche – godz. 19:00
- La Union vs. Ceuta – godz. 19:30
- Atl. Astorga vs. Mirandes – godz. 20:00
- Azuaga vs. Leganes – godz. 20:00
- Caudal Deportivo vs. Gijon – godz. 20:00
- Ciudad Cieza vs. Cordoba – godz. 20:00
- Lorca Deportiva vs. Almeira – godz. 20:00
- Navalcernero vs. Merida – godz. 20:00
- Nexara vs. Eibar – godz. 20:00
- Numancia vs. Arenas Getxo – godz. 20:00
- Portugalete vs. Real Valladolid – godz. 20:00
- Sant Andreu vs. Teruel – godz. 20:00
- Sant Just vs. Mallorca – godz. 20:00
- Torrent vs. Torremolinos – godz. 20:00
- Puente Genil vs. Cartagena – godz. 20:30
- Reus FCR vs. CE Europa – godz. 20:30
- UD Ourense vs. Pontevedra – godz. 20:30
- CD Yoncos vs. Vallecano – godz. 21:00
- Ciudad de Lucena vs. Villarreal – godz. 21:00
- Jean vs. Eldenese – godz. 21:00
- Quintanar del Rey vs. UD Ibiza – godz. 21:00
Czwartek, 30 października 2025
- Orihuela vs. Levante – godz. 19.00
- Puerto de Vega vs. Cela Vigo – godz. 19:00
- Valle Egues vs. Andorra – godz.19:30
- Baleares – Gimnastic – godz. 20:00
- Deportivo Getxo vs. Alaves – godz. 21:00
- Real Avilla vs. Real Avilles – godz. 20:00
- UD Logrones vs. Pondreddina – godz. 20:00
- Antoniano vs. Castellon – godz. 21:00
- Atletic Leida vs. Espanyol – godz. 21:00
- Estepona vs Malaga – godz. 21:00
- Murcia vs. Antequera – godz. 21:00
- Palma del Rio vs. Betis – godz. 21:00
- UD Samano vs. Deportivo La Coruna – godz. 21:00