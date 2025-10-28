Puchar Króla 2025/2026: FC Barcelona i Real celują w triumf. Czas na I rundę

Puchar Króla 2025/2026 rusza po raz 124. w historii! FC Barcelona, Real Madryt, Sevilla i Villarreal walczą o prestiżowe trofeum. Sprawdź, kto z kim zagra na starcie Copa del Rey.

Kto wygra Puchar Króla 2025/26? FC Barcelona i Real Madryt głównymi faworytami

Puchar Króla w sezonie 2025/2026 jest rozgrywany po raz 124. w historii. Hiszpańskie rozgrywki są traktowane bardzo prestiżowo. W poprzedniej kampanii triumfowała w nich FC Barcelona, która w finale okazała się lepsza od Realu Madryt. Ogólnie zwycięstwo w Pucharze Króla zapewnia możliwość gry w fazie zasadniczej Ligi Europy. Chociaż ostatni triumfator z tego rozwiązania nie skorzystał z oczywistych względów, ponieważ wygrał mistrzostwo La Liga, co dało mu możliwość rywalizacji w Lidze Mistrzów.

W przyszłym roku finał krajowego pucharu odbędzie się na stadionie La Cartuja w Sewilli. Tymczasem w porównaniu do poprzedniego sezonu w Pucharze Króla zaszły niewielkie zmiany. Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej podjęła w czerwcu decyzję, aby w pierwszej i drugiej rundzie rozgrywane było tylko jedno spotkanie w danej parze. Gospodarzem w takim przypadku jest drużyna z niższej ligi.

Nowe zasady w Copa del Rey! Kto zyska, a kto może na tym stracić?

Jednocześnie w rozgrywkach wprowadzone zostały kryteria bliskości geograficznej. W związku z tym ekipy z niższych klas rozgrywkowych mogą uniknąć dalekich podróży. Z kolei w 1/16 i 1/8 finału drużyny, które wzięły udział w Superpucharze Hiszpanii, będą podzielone, co sprawi, że będą mogły zmierzyć się w obu rundach z ekipami z najniższych dywizji.

Pierwsza runda Copa del Rey potrwa od wtorku 28 października do czwartku 30 października 2025 roku. Kilka ekip znanych z La Liga będzie miało możliwość zaprezentowania swoich możliwości. Girona zagra na przykład z Constancią, a Sevilla z Toledo. Spośród środowych meczów interesująco zapowiada się potyczka Ciudad de Lucena z Villarrealem. Żółta Łódź Podwodna podejdzie do tego starcia po cennej wygranej z Valencią (2:0), dzięki czemu zadomowiła się na trzecim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej. Tymczasem w czwartek na boiskach pojawią się między innymi gracze Alaves, Espanyolu czy Betisu. Pierwszych czeka potyczka z Deportivo Getxo, zespół Manolo Gonzaleza zagra z Atletic Leida, a Los Verdiblancos zmierzą się z Palma del Río.

Terminarz 1/64 finału Pucharu Króla

Wtorek, 28 października 2025

Atl. Tordesillas vs. Borgos CF – godz. 19:00

Constancia vs. Girona – godz. 19:00

Ourense vs. Real Oviedo – godz. 19:00

Longreo vs. Racing Club Ferrol – godz. 19:30

SD Logrones vs. Racing Santander – godz. 19:30

UCAM Murcia vs. Cadiz – godz. 19:30

Guadalajara vs. Cacereno – godz. 20:00

Inter de Valdemoro vs. Talavera – godz. 20:00

Roda vs. Granada – godz. 20:00

San Fernando vs. Albacete – godz. 20:00

Tropezon vs. Cultural Leonesa – godz. 20:00

RSC Alcala vs. Tenerife – godz. 20:30

Utebo vs. Huesca – godz. 20:30

Extramadura vs. Las Palmas – godz. 21:00

Negreira vs. Real Sociedad – godz. 21:00

Toledo vs. Sevilla – godz. 21:00

Środa, 29 października 2025

Pobiense vs. Sabadelli – godz. 18:00

Sant Jordi vs. Osasuna – godz. 19:00

Ebro vs. Tarazona – godz. 19:00

Mutilvera vs. Real Saragossa – godz. 19:00

Los Gerres vs. Elche – godz. 19:00

La Union vs. Ceuta – godz. 19:30

Atl. Astorga vs. Mirandes – godz. 20:00

Azuaga vs. Leganes – godz. 20:00

Caudal Deportivo vs. Gijon – godz. 20:00

Ciudad Cieza vs. Cordoba – godz. 20:00

Lorca Deportiva vs. Almeira – godz. 20:00

Navalcernero vs. Merida – godz. 20:00

Nexara vs. Eibar – godz. 20:00

Numancia vs. Arenas Getxo – godz. 20:00

Portugalete vs. Real Valladolid – godz. 20:00

Sant Andreu vs. Teruel – godz. 20:00

Sant Just vs. Mallorca – godz. 20:00

Torrent vs. Torremolinos – godz. 20:00

Puente Genil vs. Cartagena – godz. 20:30

Reus FCR vs. CE Europa – godz. 20:30

UD Ourense vs. Pontevedra – godz. 20:30

CD Yoncos vs. Vallecano – godz. 21:00

Ciudad de Lucena vs. Villarreal – godz. 21:00

Jean vs. Eldenese – godz. 21:00

Quintanar del Rey vs. UD Ibiza – godz. 21:00

Czwartek, 30 października 2025