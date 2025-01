Superpuchar Hiszpanii dla Barcelony! Gol Lewego i “czerwony” Szczęsny w El Clasico [WIDEO]

🇧🇷 𝐑𝐎𝐃𝐑𝐘𝐆𝐎 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐙 𝐑𝐙𝐔𝐓𝐔 𝐖𝐎𝐋𝐍𝐄𝐆𝐎! ⚽️🎯



Co to jest za mecz, co za emocje! 😍



Czy Real Madryt wrócił do gry? ⚽️ El Clásico trwa w Eleven Sports 1! #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/RgGyV9DjqN