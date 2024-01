We wtorek odbyły się pierwsze trzy spotkania w ramach 1/8 finału Pucharu Króla. Do kolejnej rundy nie awansował jeden z dwóch przedstawicieli niższych lig w Hiszpanii, CD Tenerife.

Puchar Króla 2023/2024 powoli wkracza w decydujące fazy

We wtorek rozegrano pierwsze spotkania w ramach 1/8 finału

Udział w ćwierćfinałach zapewniły już sobie drużyny Sevilli FC, Athleticu i RCD Mallorki

Athletic dalej zachwyca, Sevilla zaskoczyła Getafe, koniec marzeń Tenerify

Styczeń to w czołowych ligach zwykle przechylenie wajchy w kierunku krajowych pucharów. Nie inaczej jest w Hiszpanii, gdzie Puchar Króla powoli wchodzi w decydujące fazy, do których awansują tylko topowe zespoły. We wtorek rozegrano pierwsze spotkania w ramach 1/8 finału.

Jako pierwsza awans do najlepszej ósemki turnieju wywalczyła Sevilla FC. Ekipa, która ma spore problemy w La Lidze, dość niespodziewanie wypunktowała Getafe CF. Do przerwy było 1:1. W drugiej połowie, jednak, dublet ustrzelił Isaac Romero, który przesądził losy spotkania (3:1). Były to pierwsze oficjalne gola 23-latka w drużynie z Andaluzji.

Później obserwowaliśmy małe derby Kraju Basków. Athletic Club poradził sobie z Deportivo Alaves (2:0) po dwóch bramkach byłego zawodnika gości, Asiera Villalibre.

Nadspodziewanie duży opór stawiali piłkarze drugoligowej CD Tenerife. Cyle Larin dopiero w samej końcówce dogrywki zdobył jedynego gola na wagę awansu dla RCD Mallorki, gdy pozostali piłkarze szykowali się już powoli do serii rzutów karnych.

W środę odbędą się trzy kolejne mecze w Pucharze Króla. Valencia zmierzy się z Celtą Vigo, Osasuna z Realem Sociedad, a Girona podejmie Rayo Vallecano.

