Lewandowski kontuzjowany. Flick tłumaczy jak to wpłynie na Barcelonę

14:17, 2. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

FC Barcelona w kluczowym momencie sezonu straciła Roberta Lewandowskiego z powodu kontuzji. Hansi Flick na konferencji prasowej wyjaśnił, jak zespół zamierza poradzić sobie bez swojego lidera ataku.

Hansi Flick
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona musi zaakceptować brak Lewandowskiego w ważnym meczu

FC Barcelona potwierdziła, że Robert Lewandowski doznał urazu oczodołu i nie zagra we wtorkowym meczu Pucharu Króla. Hansi Flick nie ukrywał, że to poważne osłabienie dla drużyny. – Musimy to zaakceptować i sobie z tym poradzić. Nie mieliśmy szczęścia, bo obrócił się i zderzył z plecami rywala. Zawsze problemem jest brak takiego zawodnika, ale zespół radzi sobie z tym dobrze. To da innym piłkarzom szansę, by się wykazać – powiedział trener.

Sytuacja Barcelony jest niezwykle trudna po porażce 0:4 w pierwszym spotkaniu z Atletico. Flick jasno określił cel na rewanż. – Wszyscy wiedzą, co nas czeka. Przegrywamy czterema golami i musimy sprawić, by niemożliwe stało się możliwe. To nasz cel. Wiemy, że nie będzie łatwo, ale się nie poddamy. Ważne jest zachować czyste konto i wierzyć, że możemy to zrobić – podkreślił.

Niemiec zwrócił uwagę na wiarę i wsparcie kibiców. – Zawsze trzeba wierzyć. Wszyscy kibice na stadionie będą nas wspierać. Możemy strzelić dwa gole w każdej połowie. To trudne, bo rywal jest fantastyczny, ale myślę, że możemy to zrobić – zaznaczył. Trener dodał, że kluczowe będzie mądre podejście i koncentracja na pierwszej bramce.

Barcelona przystąpi do meczu po zwycięstwach nad Levante i Villarreal, co poprawiło nastroje w zespole. Flick podkreślił, że drużyna musi grać jako jedność, intensywnie pressować i wygrywać pojedynki jeden na jednego. Stawką jest finał, a szkoleniowiec wierzy, że przy pełnym zaangażowaniu całego zespołu odrobienie strat wciąż pozostaje możliwe.

