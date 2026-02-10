Flick ma ogromny dylemat odnośnie gwiazdy Barcelony

Flick zastanawia się, czy postawić na Bernala
FC Barcelona od początku sezonu bardzo ostrożnie prowadziła Marca Bernala, ale cierpliwość zaczyna przynosić efekty. Młody pomocnik stopniowo wracał do rytmu meczowego, a Puchar Króla stał się dla niego naturalną przestrzenią do zbierania minut i budowania pewności siebie.
Hansi Flick od dawna wierzył w potencjał Bernala, jednak jego powrót do pełnej dyspozycji był rozłożony w czasie. Wcześniejsze występy w Copa del Rey przeciwko niżej notowanym rywalom dawały idealne warunki do spokojnej reintegracji. Teraz jednak poprzeczka idzie wyraźnie w górę.
Marc Bernal mocno zaznaczył swoją obecność w ligowym meczu z Mallorca. Zdobył bramkę po efektownym rajdzie i pokazał, że fizycznie jest gotowy na znacznie więcej. Ten występ, jak podaje Sport, sprawił, że Flick poważnie rozważa wystawienie go w wyjściowym składzie po raz czwarty z rzędu w Pucharze Króla.
Problem polega na randze rywala. Atletico Madryt to zupełnie inny poziom intensywności niż dotychczasowi pucharowi przeciwnicy Barcelony. Jednocześnie sytuacja kadrowa komplikuje wybór. Pedri nie jest dostępny, a Frenkie de Jong zmaga się z dyskomfortem.
Flick ma kilka opcji. Jedna zakłada zastąpienie De Jonga właśnie Bernalem i ustawienie go w środku pola obok Daniego Olmo oraz Fermina Lopeza, co dałoby więcej stabilności w destrukcji.
Pierwszy mecz półfinału nie musi być pokazem siły w ataku. Barcelona może postawić na kontrolę i zabezpieczenie tyłów, a w takim scenariuszu obecność Bernala wydaje się logiczna. Pytanie brzmi, czy Flick uzna, że to już moment na tak poważne wyzwanie.
