fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Barcelona – Real Madryt w finale Pucharu Króla?

FC Barcelona to ekipa, która w końcówce kwietnia wciąż ma szanse na wywalczenie trzech trofeów. Ekipa dowodzona przez Hansiego Flicka jest na dobrej drodze do tego, aby wywalczyć mistrzostwo La Liga. Ponadto rywalizuje w Lidze Mistrzów, gdzie w dwumeczu półfinałowym stanie do rywalizacji z Interem Mediolan. W końcu Katalończycy mogą też wygrać Puchar Króla, gdzie powalczą w finale już za kilka dni.

Real Madryt to z kolei ekipa, która po zimowej przerwie nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Drużyna dowodzona przez Carlo Ancelottiego przegrała już w finale o Superpuchar Hiszpanii z Barcą. Stołeczny zespół jest też już za burtą elitarnych rozgrywek. Real z Ligi Mistrzów został wyeliminowany przez Arsenal. W każdym Królewscy wciąż liczą się w grze o mistrzostwo Hiszpanii czy o Copa del Rey.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kiedy finał Pucharu Króla 2025?

W najbliższą sobotę odbędzie się starcie finałowe o Puchar Króla. Tym razem w gronie dwóch najlepszych ekipy rozgrywek znalazły się FC Barcelona i Real Madryt. Spotkanie z udziałem obu drużyn zacznie się o godzinie 22:00. Mecz odbędzie się na Estadio Olimpico de Sevilla w Sewilli.

Jak dotąd Katalończycy mają zdecydowanie najwięcej triumfów w krajowym pucharze. Zaliczyli już łącznie 31 zwycięstwo. Dla porównania przedstawiciele Los Blancos byli najlepsi w Pucharze Króla łącznie dwadzieścia razy. Real był górą w rozgrywkach po raz ostatni w sezonie 2022/2023, a Barca w sezonie 2020/2021.

Czytaj także: Raphinha odchodzi? FC Barcelona stawia ultimatum!