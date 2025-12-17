Endrick długo czekał na ten moment. Brazylijczyk dostanie szansę

Endrick wybiegnie w podstawowym składzie Realu Madryt na spotkanie z Talaverą w ramach 1/16 finału Pucharu Króla - poinformowano w hiszpańskim programie El Larguero. Tym samym brazylijski snajper wreszcie otrzyma szansę od Xabiego Alonso.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

CF Talavera – Real Madryt. Endrick ma wybiec w podstawowym składzie

W środowy wieczór odbędzie się spotkanie pomiędzy Talaverą a Realem Madryt w ramach 1/16 finału Pucharu Króla. Rywalizacja z trzecioligowym zespołem będzie doskonałą okazją dla Xabiego Alonso, aby sprawdzić kilku rezerwowych zawodników oraz dać odpocząć największym gwiazdom drużyny Królewskich. Trener Realu chce rozsądnie zarządzać kadrą w intensywnym okresie sezonu, dlatego planuje rotacje w podstawowym składzie.

Jak poinformowano w hiszpańskim programie „El Larguero”, w wyjściowej jedenastce drużyny Los Blancos niemal na pewno pojawi się Endrick. 19-letni napastnik ma stworzyć ofensywny tercet z Gonzalo Garcią oraz Rodrygo Goesem, natomiast Kylian Mbappe i Vinicius Junior rozpoczną mecz na ławce rezerwowych.

Dla młodego Brazylijczyka będzie to pierwszy występ w podstawowym składzie w obecnym sezonie, po wcześniejszych zaledwie 22 minutach rozegranych w dwóch spotkaniach – przeciwko Valencii oraz Manchesterowi City.

Endrick, który zimą najprawdopodobniej uda się na wypożyczenie do francuskiego Olympique’u Lyon, trafił do Europy w lipcu 2024 roku z Palmeiras za niespełna 50 milionów euro. 14-krotny reprezentant Brazylii dotychczas w barwach Realu Madryt rozegrał 39 meczów, zdobywając siedem bramek oraz notując jedną asystę. Uznawany za jeden z największych talentów swojego pokolenia zawodnik, liczy, że gra w Ligue 1 pozwoli mu nabrać doświadczenia i wrócić do Hiszpanii jako dojrzalszy piłkarz.