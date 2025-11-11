Endrick szuka nowego domu. Przeprowadzka na ostatniej prostej

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Olympique Lyon wypożyczy Endricka

Endrick doskonale zdaje sobie sprawę, że w aktualnym sezonie nie ma szans na regularne występy w Realu Madryt. 19-letni brazylijski napastnik rozegrał do tej pory tylko 1 mecz, spędzając na murawie zaledwie 11 minut. Nic nie wskazuje na to, by jego sytuacja miała wkrótce ulec poprawie, ponieważ konkurencja w ataku ekipy Królewskich jest ogromna. Dlatego młody snajper niemal na pewno opuści stolicę Hiszpanii w zimowym oknie transferowym, udając się na wypożyczenie w poszukiwaniu regularnej gry.

Jak poinformował we wtorkowy wieczór brazylijski portal „Globo”, wiadomo już, gdzie trafi utalentowany napastnik. Zgodnie z ustaleniami mediów Endrick zostanie wypożyczony do Olympique’u Lyon. Co ważne, w kontrakcie nie znajdzie się opcja wykupu. Francuski klub całkowicie porozumiał się już z Realem Madryt w sprawie warunków tej transakcji, a między stronami trwa obecnie wymiana dokumentów. Sam zawodnik ma być bardzo zadowolony z takiego rozwiązania i rozpoczął już nawet poszukiwania domu w Lyonie.

Endrick przeniósł się na Stary Kontynent w lipcu 2024 roku z brazylijskiego Palmeiras za niespełna 50 milionów euro. Dotychczas w barwach Realu Madryt rozegrał 38 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 1 asystę, pełniąc zazwyczaj rolę rezerwowego. Uznawany za jeden z największych talentów swojego pokolenia zawodnik ma nadzieję, że pobyt w Ligue 1 pomoże mu rozwinąć skrzydła i wrócić do Hiszpanii jako bardziej dojrzały piłkarz.