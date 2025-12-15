Puchar Króla w polskiej telewizji. Wiadomo, gdzie oglądać Barcelonę i Real

Puchar Króla trafił w ręce Eleven Sports. Takie informacje w poniedziałkowy wieczór przekazał Patryk Mirosławski w serwisie X. Wyjaśniła się zatem ważna kwestia dla fanów Barcelony i Realu Madryt.

Puchar Króla na antenach Eleven Sports

Puchar Króla pomału wkracza w decydującą fazę. Od wtorku, 16 grudnia, będą rozgrywane mecze 1/16 finału, gdzie będzie można już podziwiać zmagania między innymi FC Barcelony czy Realu Madryt.

Jednak do ostatniej chwili fani hiszpańskiej piłki nie mogli być pewni, czy mecze pucharowe będą dostępne w polskiej telewizji. Ku ich uciesze, Patryk Mirosławski poinformował w serwisie X, że prawa do pokazywania Pucharu Króla nabył Eleven Sports, który transmituje między innymi wybrane mecze La Liga. Umowa ma obowiązywać przez kilka lat.

Już we wtorek 16 grudnia zmagania w Pucharze Króla rozpocznie FC Barcelona, która zmierzy się z trzecioligowym CD Guadalajara. Ten pojedynek rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1.

Natomiast w środę, 17 grudnia, rywalizacje w krajowym pucharze rozpocznie Real Madryt. Rywalem Królewskich na tym etapie rozgrywek będzie CF Talavera de la Reina. To starcie również rozpocznie się o godzinie 21:00 i podobnie, jak mecz Blaugrany, będzie dostępne w Eleven Sports 1.

