Atletico Madryt w czwartek rozegra mecz w ramach ćwierćfinału Pucharu Króla, mierząc się z Realem Betis. Tymczasem przed tym starciem kilka zdań na temat spotkania wyraził Diego Simeone.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Madryt kontra Andaluzja. Diego Simeone szykuje się na trudną batalię

Atletico Madryt liczy się w tej kampanii w grze o najwyższe cele. Stołeczna drużyna nie tylko chce namieszać w La Lidze, ale liczy także na sprawienie niespodzianki w Pucharze Króla. Tymczasem przed najbliższym starciem z udziałem Los Colchoneros wypowiedział się trener tej ekipy.

– Podczas analizy i rozmów z zawodnikami mogą pojawić się pomysły, na przykład aby odebrać im piłkę, uniemożliwić im kontrataki i zmusić do głębokiej obrony, ale to tylko sugestie. Musimy być przygotowani na różne plany, które mogą ulec zmianie, ponieważ mecz będzie trudny i napięty z drużyną, która gra dobry futbol – powiedział Diego Simeone cytowany przez „AS”.

Obecnie obrońcą Pucharu Króla jest FC Barcelona. Katalończycy w finale rozgrywek, który miał miejsce 26 kwietnia minionego roku, pokonali Real Madryt. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka (3:2).

Tymczasem czwartkowa batalia z udziałem madrytczyków i Andaluzyjczyków odbędzie się o godzinie 21:00 na Estadio de La Cartuja. Atletico było ogólnie górą w trzech z ostatnich czterech spotkań między drużynami. W minionym roku obie ekipy grały ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepsza była drużyna z Madrytu.

W przypadku wygranej jednej z ekip na wyciągnięcie ręki będzie spektakularny sukces. Na etapie półfinału odbędą się dwa spotkania, odpowiednio 11 lutego i 4 marca. Z kolei finał ma odbyć się 25 kwietnia.