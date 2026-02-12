Barcelona dostała lanie od Atletico! Fatalny babol Garcii [WIDEO]

Co to był za wieczór na Riyadh Air Metropolitano! Atletico Madryt rozbiło FC Barcelonę aż (4:0) w półfinale Pucharu Króla. Duma Katalonii była bezradna, a Joan Garcia popełnił koszmarny błąd.

PressFocus Na zdjęciu: Joan Garcia

Atletico rozbiło Barcelonę! Kompromitacja Joana Garcii

Nie tak FC Barcelona wyobrażała sobie pierwsze starcie z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla. Hansi Flick i spółka od samego początku mieli problemy, aby złapać odpowiedni rytm. Wszystko posypało się już w 6. minucie, gdy fatalny błąd popełnił Joan Garcia, czego efektem był gol samobójczy. Reszta spotkania to już historia, o której fani Blaugrany będą chcieli zapomnieć. Przed własną publicznością Los Colchoneros zmiażdżyli lidera tabeli La Liga aż (4:0).

Joan Garcia w pierwszych minutach meczu mógł poczuć się jak ponad piętnaście lat temu Artur Boruc. Hiszpan popełnił podobny błąd i nie trafił w piłkę, którą podał do niego Eric Garcia. Choć starał się naprawić pomyłkę, nie zdążył wybić futbolówki, która wpadła do siatki.

😱 𝐀𝐋𝐄 𝐊𝐋𝐎𝐏𝐒 𝐉𝐎𝐀𝐍𝐀 𝐆𝐀𝐑𝐂𝐈𝐈! 😱



BŁĄD, a właściwie to WIELBŁĄD! 🫣 Tym razem bramkarz Barcelony się nie popisał! 😬 Atlético wychodzi na prowadzenie! 🔥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/azPgnGuHzG — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 12, 2026

Chwilę później Atletico prowadziło już różnicą dwóch goli. Na listę strzelców wpisał się Antoine Griezmann, a bramka padła po zaledwie czterech podaniach, licząc od wznowienia akcji przez bramkarza gospodarzy Juana Musso.

W MADRYCIE DZIEJĄ SIĘ RZECZY! 👀🤯



Atlético poszło za ciosem! 💣💥 Antoine Griezmann w swoim stylu, idealnie to wykończył! 🎯Odpalajcie Eleven Sports 1, bo warto! 🧨 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/Yny1fzVHPF — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 12, 2026

W 33. minucie piłkę do siatki skierował Ademola Lookman. Tym razem nie było wątpliwości, że gol zostanie zapisany na konto Nigeryjczyka. Nowy nabytek Atletico wykończył akcję w polu karnym po tym, jak Simeone i Alvarez rozklepali obrońców.

𝐊𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓 𝐍𝐀 𝐌𝐄𝐓𝐑𝐎𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐀𝐍𝐎! 🕺🤯 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐒𝐊𝐀𝐂𝐇! 😵



Co tam się dzieje! 🤯 Miało być tłusto i jest tłusto! 🍩🔥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/uExKkVSsGI — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 12, 2026

Po stracie trzeciego gola jeszcze w pierwszej połowie na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Zmiana nastawienia Barcelony i chęć gonienia wyniku nie przyniosła niczego dobrego. Wręcz przeciwnie Atletico przed gwizdkiem do szatni zdobyło czwartą bramkę. Lookman odwdzięczył się za asystę przy poprzednim trafieniu, a na listę strzelców wpisał się Julian Alvarez.

𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐊𝐎! 🥊 DEMONTAŻ BARCELONY! 😱



To już nie jest tłusty, a lany czwartek! 😵 Kosmiczny mecz Atlético! 🧨 Julián Alvarez wreszcie się przełamał! 🔥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/rW455gZjTs — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 12, 2026

Na początku drugiej połowy Barcelona zmniejszyła rozmiar strat, ale po długiej analizie VAR sędzia dopatrzył się spalonego. W efekcie bramka została anulowana. Katalończycy, choć robili, co mogli, nie byli w stanie zdobyć nawet honorowego gola. Pierwsze z dwóch spotkań półfinałowych skończyło się triumfem Madrytczyków. Szanse Barcelony na awans do finału Pucharu Króla są więc znikome.

Atletico Madryt 4:0 FC Barcelona (6′ E. Garcia sam., 14′ Griezmann, 33′ Lookman, 45+2′ Alvarez)