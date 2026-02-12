Barcelona dostała lanie od Atletico! Fatalny babol Garcii [WIDEO]

Atletico rozbiło Barcelonę! Kompromitacja Joana Garcii
Nie tak FC Barcelona wyobrażała sobie pierwsze starcie z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla. Hansi Flick i spółka od samego początku mieli problemy, aby złapać odpowiedni rytm. Wszystko posypało się już w 6. minucie, gdy fatalny błąd popełnił Joan Garcia, czego efektem był gol samobójczy. Reszta spotkania to już historia, o której fani Blaugrany będą chcieli zapomnieć. Przed własną publicznością Los Colchoneros zmiażdżyli lidera tabeli La Liga aż (4:0).
Joan Garcia w pierwszych minutach meczu mógł poczuć się jak ponad piętnaście lat temu Artur Boruc. Hiszpan popełnił podobny błąd i nie trafił w piłkę, którą podał do niego Eric Garcia. Choć starał się naprawić pomyłkę, nie zdążył wybić futbolówki, która wpadła do siatki.
Chwilę później Atletico prowadziło już różnicą dwóch goli. Na listę strzelców wpisał się Antoine Griezmann, a bramka padła po zaledwie czterech podaniach, licząc od wznowienia akcji przez bramkarza gospodarzy Juana Musso.
W 33. minucie piłkę do siatki skierował Ademola Lookman. Tym razem nie było wątpliwości, że gol zostanie zapisany na konto Nigeryjczyka. Nowy nabytek Atletico wykończył akcję w polu karnym po tym, jak Simeone i Alvarez rozklepali obrońców.
Po stracie trzeciego gola jeszcze w pierwszej połowie na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Zmiana nastawienia Barcelony i chęć gonienia wyniku nie przyniosła niczego dobrego. Wręcz przeciwnie Atletico przed gwizdkiem do szatni zdobyło czwartą bramkę. Lookman odwdzięczył się za asystę przy poprzednim trafieniu, a na listę strzelców wpisał się Julian Alvarez.
Na początku drugiej połowy Barcelona zmniejszyła rozmiar strat, ale po długiej analizie VAR sędzia dopatrzył się spalonego. W efekcie bramka została anulowana. Katalończycy, choć robili, co mogli, nie byli w stanie zdobyć nawet honorowego gola. Pierwsze z dwóch spotkań półfinałowych skończyło się triumfem Madrytczyków. Szanse Barcelony na awans do finału Pucharu Króla są więc znikome.
Atletico Madryt 4:0 FC Barcelona (6′ E. Garcia sam., 14′ Griezmann, 33′ Lookman, 45+2′ Alvarez)