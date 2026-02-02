Barcelona bez gwiazdora na Puchar Króla. Jest oficjalny komunikat

Raphinha nie wystąpi w najbliższym meczu Barcelony z Albacete w Pucharze Króla. Klub potwierdził w oficjalnym komunikacie, że zawodnik zmaga się z przeciążeniem mięśniowym i potrzebuje krótkiej przerwy.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie ryzykuje zdrowia Raphinhi przed kolejnymi spotkaniami

Raphinha opuścił dzisiejszy trening FC Barcelony, co od razu wzbudziło wątpliwości przed meczem pucharowym. Kilka godzin później Blaugrana wydała oficjalne oświadczenie. Klub poinformował, że skrzydłowy odczuwa przeciążenie przywodziciela prawej nogi. Decyzja o absencji ma charakter wyłącznie zapobiegawczy.

Brazylijczyk rozpoczął w podstawowym składzie ligowe spotkanie z Elche. Po przerwie nie wrócił jednak na boisko. Został zmieniony przez Marcusa Rashforda z powodu narastającego dyskomfortu. Początkowe informacje wskazywały, że nie doszło do urazu i ten scenariusz potwierdził klub.

Barcelona jasno zaznaczyła, że nie ma mowy o poważnej kontuzji. Problemem jest przeciążenie mięśniowe, które wymaga odpoczynku. Sztab medyczny nie chce podejmować ryzyka, zwłaszcza przy intensywnym terminarzu. W komunikacie podano, że przewidywany czas regeneracji wynosi jeden tydzień.

W efekcie Raphinha nie zagra przeciwko Albacete w Pucharze Króla. Na ten moment nie jest też przesądzone, czy będzie gotowy na ligowe starcie z Mallorką zaplanowane na sobotę. Ostateczna decyzja zapadnie po ocenie postępów w regeneracji.

