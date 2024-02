Manchester United - Liverpool: to największy hit ćwierćfinałów Pucharu Anglii. Ciekawie zapowiada się także rywalizacja w innej parze, w której Manchester City zmierzy się z Newcastle United.

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Liverpool wygrał w ostatni weekend na Wembley po dogrywce Puchar Ligi. Teraz zespół Jurgena Kloppa ostrzy sobie zęby na FA Cup. The Reds czeka jednak niełatwa przeprawa w rywalizacji odwiecznym rywalem, Manchesterem United.

Ciekawie zapowiadają się też inne pary. Manchester City zagra z Newcastle United. Łatwiejszego rywala ma Chelsea, która podejmie ekipę z zaplecza Premier League, czyli Leicester City.

Spotkania ćwierćfinałowe odbędą się 16 i 17 marca.

Pary ćwierćifnałowe FA Cup:

Wolverhampton vs Coventry City

Manchester United vs Liverpool FC

Chelsea vs Leicester City

Manchester City v Newcastle United