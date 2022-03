PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish we wtorek strzelił swoją pierwszą bramkę w Pucharze Anglii. Jego Manchester City pokonał Peterborough 2:0. Od byłego gracza Aston Villi kibice oczekują więcej goli i asyst niż do tej pory, a sam gracz przyznał, że pracuje nad tym z Pepem Guardiolą.

Manchester City pokonał Peterborough 2:0

Jedną z bramek strzelił Jack Grealish. Był to pierwszy gol Anglika w Pucharze Anglii

26-latek przyznał, że pracuje nad częstszym wpisywaniem się na listę strzelców i notowaniem asyst

Grealish: chcę więcej bramek i asyst, trener mi w tym pomaga

Choć Manchester City w 1/8 finału mierzył się z rywalem z Championship, mistrzowie Anglii długo męczyli się z rywalem. Dopiero na pół godziny przed końcem wynik otworzył Riyad Mahrez, a kilka minut później wynik ustalił Jack Grealish. Było to wyjątkowe trafienie dla Anglika. Po pierwsze, nigdy wcześniej nie zdobył gola w Pucharze Anglii. Po drugie kibice wyraźnie oczekują od niego większego wkładu w dorobek strzelecki zespołu. I choć przed starciem z Peterborough Pep Guardiola przekonywał, że “nie kupili go, by strzelał po 45 bramek na sezon”, dorobek dwóch goli i dwóch asyst w Premier League wygląda naprawdę mizernie. Zwłaszcza, pamiętając, że 26-latek kosztował niemal 120 milionów euro.

– Oczekuję więcej. Chcę znacznie więcej. Rozmawiałem o tym z menedżerem i mi pomaga. Chcę notować więcej goli i asyst, ale on uważa, że moje zadania się w tym nie zamykają. Zaufał mi w wielu ważnych spotkaniach. Czuję, że grałem w nich na odpowiednim poziomie. Liczę, że w najważniejszej części sezonu to się nie zmieni – powiedział Grealish.

Skrzydłowy pochwalił też Phila Fodena. Młody Anglik asystował przy obu trafieniach Manchesteru City w ostatnim starciu.

– To było niesamowite – skomentował asystę młodszego kolegi. – To zabawne, bo przed meczem widziałem, jak oglądał na Twitterze nagranie z Leo Messim. Przyszedł do mnie po meczu i powiedział, że to powtórzył to, co oglądaliśmy przed pierwszym gwizdkiem. Dokładnie jak Messi! Mamy z Philem wyjątkową więź na boisku – chwalił pomocnika Grealish.

Były gracz Aston Villi wystąpił w tym sezonie w 26 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery gole i trzy asysty.

